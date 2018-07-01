اغتيال مسؤول استخباراتي رفيع جدا في محافظة عدن #عاجل الباحث اليمني البكاري ينال الماجستير من المعهد العالي للإعلام في الرباط افتتاح مراكز جديدة للشرطة بمحافظة مأرب انتصارات للجيش بمعقل الحوثي في صعدة والمعارك تخلف 20 قتيلا - قيادي انقلابي بارز يقع في قبضة الشرعية سعودي يحصل على 5 شهادات جامعية فى ساعتين الحكومة تستدعي «شلال شايع» وتفتح معه «اخطر ملفات الأمن» وتلزمه بعدة توجيهات قوات الجيش تلف كميات مخيفة من الألغام زرعتها المليشيا يوم دامي على الانقلابيين - معارك عنيفة تحصد نحو 90 حوثيا والجيش يواصل التقدم تفاصيل لقاء الميسري بقيادات جنوبية من تحالف المصالحة الوطنية لماذا ثار ترامب غضبا على مشاهدة زوجته CNN وكيف ردت عليه؟
بعد انتقاد الرئيس هادي للوضع الامني في محافظة عدن تطورت الاهداف وبات المستهدفون شخصيات رفيعة وفي مواقع حساسة في المحافظة .
حيث اغتال مسلحون مجهولون مساء الأحد ضابطاً برتبة عميد في الاستخبارات العسكرية بالعاصمة المؤقتة عدن. وذكرت مصادر محلية وأخرى أمنية في عدن أن مسلحين مجهولون أطلقوا النار على العميد "ناصر مقريح" في حي أكتوبر بمديرية خورمكسر ما أسفر عن وفاته.
ويشغل العميد "مقريح" منصب مدير الاستخبارات العسكرية بمطار عدن الدولي، بالإضافة إلى أنه يعمل كعاقل حارة حي "اكتوبر". ووقعت حادثة الاغتيال في منطقة بجوار مسجد باجنيد في "حي أكتوبر".
وتزايدت مؤخراً عمليات الاغتيالات في عدن وسط فشل إدارة أمن المحافظة من الحد من جرائم الاغتيالات بالمدينة.