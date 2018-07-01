اغتيال مسؤول استخباراتي رفيع جدا في محافظة عدن #عاجل

الأحد 29 يوليو-تموز 2018 الساعة 09 مساءً / مارب برس - خاص

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بعد انتقاد الرئيس هادي للوضع الامني في محافظة عدن تطورت الاهداف وبات المستهدفون شخصيات رفيعة وفي مواقع حساسة في المحافظة .

حيث اغتال مسلحون مجهولون مساء الأحد ضابطاً برتبة عميد في الاستخبارات العسكرية بالعاصمة المؤقتة عدن. وذكرت مصادر محلية وأخرى أمنية في عدن أن مسلحين مجهولون أطلقوا النار على العميد "ناصر مقريح" في حي أكتوبر بمديرية خورمكسر ما أسفر عن وفاته.

ويشغل العميد "مقريح" منصب مدير الاستخبارات العسكرية بمطار عدن الدولي، بالإضافة إلى أنه يعمل كعاقل حارة حي "اكتوبر". ووقعت حادثة الاغتيال في منطقة بجوار مسجد باجنيد في "حي أكتوبر".

وتزايدت مؤخراً عمليات الاغتيالات في عدن وسط فشل إدارة أمن المحافظة من الحد من جرائم الاغتيالات بالمدينة.