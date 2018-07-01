انتصارات للجيش بمعقل الحوثي في صعدة والمعارك تخلف 20 قتيلا - قيادي انقلابي بارز يقع في قبضة الشرعية

الأحد 29 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-تغطيات

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اعلن الجيش الوطني اليوم الاحد 28 يوليو/تموز 2018م مقتل 20 عنصرا من مليشيات الحوثي، في معارك بمديرية الحشوة محافظة صعدة (شمال اليمن) ، وهي سادس مديريات المحافظة التي يفتح فيها الجيش جبهة قتال جديدة.

وفي التفاصيل لقي 20 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، مصرعهم وأصيب أخرين، اليوم الأحد، اثر هجوم مباغت شنته قوات الجيش الوطني على مواقع تمركز المليشيا في مديرية الحشوة شرقي محافظة صعدة.

ونقل موقع الجيش «سبتمبر نت» عن رئيس اركان اللواء اول حرس حدود العميد جميل المعالم قوله : ان قوات الجيش شنت هجوما مفاجئا وبإسناد من مقاتلات التحالف العربي على مواقع المليشيا في مديرية الحشوة حررت على اثره عدد من المواقع الهامة ابرزها سلسلة جبال الربعة ومعسكر الربعة وقذاميل شعير وسلسلة جبال شعير.

وأوضح العميد المعالم ان المعارك أسفرت عن مصرع 20من عناصر المليشيا وأسر 28أخرين بينهم القائد الميداني في المليشيا المدعو أبو ياسر الخولاني، فيما لاذ البقية بالفرار.

وذكر العميد المعالم ان هذه العملية والتي بدأها الجيش اليوم بمديرية الحشوة الواقعة بين مديريتي الصفراء وكتاف، تفتح جبهة سادسة بمحافظة صعدة والتي ستسرع من وتيرة انهيارات المليشيا في معقلها.