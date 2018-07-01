الجيش يقتحم «سادس مديريات صعدة» ويعلن تحرير اول مناطقها والبدء بتطويق المحافظة

الأحد 29 يوليو-تموز 2018 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطيات

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أعلن الجيش الوطني، اليوم الأحد 29يوليو/تموز 2018م ، تحرير أول مناطق مديرية "الحشوة" في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقال أركان حرب اللواء التاسع حرس حدود العقيد "محمد العملسي"، إن قوات الجيش نفذت هجومًا مباغتًا تمكنت خلاله من تحرير سلسلة جبال الربعة الاستراتيجية التابعة لمديرية "الحشوة" شرقي صعدة.

وأفاد "العملسي" في تصريحات نشرها المركز الإعلامي للجيش اليمني، أن المعارك استمرت حوالي 9 ساعات خلفت 19 قتيلا في صفوف الحوثيين وجرح آخرين.

وأضاف أن قوات الجيش تمكنت من أسر 21 حوثيًا، بالإضافة إلى استعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

ولفت العملسي إلى أن هذه سلسلة الجبلية هي أولى مناطق مديرية الحشوة، وبتحرير هذه المناطق تكون قوات الجيش قد فتحت سادس جبهة بمحافظة صعدة وبدأت في تطويق المحافظة من جهة الشرق.