الجيش يعلن صرف «راتبين» لجميع منتسبيه ويحدد «موعدين»

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أعلن رئيس الدائرة المالية للجيش الوطني اللواء علي القباطي تدشين صرف الرواتب لمنتسبي قوات الجيش الوطني في كافة دوائر وزارة الدفاع والمناطق العسكرية.
وأكد اللواء القباطي في تصريح لموقع الجيش "سبتمبر نت" أن الدائرة ستبدأ من يوم غدا الأحد بصرف راتبي شهرين لجميع منتسبي الدوائر والهيئات في وزارة الدفاع، فيما سيتم البدء بتسليم رواتب منتسبي كافة ألوية الجيش أبتداء من يوم الإثنين.
وأوضح رئيس الدائرة المالية انه سيتم صرف راتبي شهري مارس وأبريل لجميع منتسبي الجيش الوطني، فيما سيتم صرف راتبي شهري يناير وفبراير لمنتسبي الوحدات التي لم تستلم راتبي الشهرين.