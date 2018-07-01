يوم جهنمي على المليشيات الحوثية 21 غارة على الحديدة و61 غارة دكت هذه المواقع – مأرب برس ينشر بنك الأهداف

السبت 28 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

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كثفت طائرات التحالف العربي غاراتها خلال ال24 ساعة الماضية , وتحديدا عقب التصعيد الحوثي في مضيق باب المندب , حيث تعرضت تعزيزات الحوثيين , ومواقعهم العسكرية , لزلزال مدمر اليوم السبت , خاصة في محافظة الحديدة , التي شهدت أعنف قصف منذ بداية عاصفة الحسم .

حيث بلغ إجمالي الغارات على محافظة الحديدة لوحدها 21 غارة جوية , في حين بلغ أجمالي الغارات حتى كتابة الخبر من مساء السبت 61 غارة جوية

وهذه تفاصيل الغارات وأهدافها :

ست غارات على مديرية الزيدية وثلاث غارات على مديرية زبيد وغارتين على مصنع العوادي لأكياس البلاستك في كيلو ١٦ بمديرية الحالي بمحافظ الحديدة.

كما أغارات طائرات التحالف على محافظة الحديدة ايضا واستهدف آليات عسكرية في إذاعة الحديدة في المدينة ومرسى الإصطياد السمكي , كما دكت تجمعا للحوثيين بالقرب من محطة مياه الشرب في مدينة الحديدة بغارتين.

إضافة إلى ست غارات على تجمعات للحوثيين في مزارع قرية المنقم بمديرية الدريهمي , وثلاث غارات على منطقة رأس عيسى وغارة على مديرية زبيد في الحديدة.

وفي محافظة صعدة غارة على منطقة قارة بمديرية مجز وأربع غارات على مديرية الظاهر وغارتان على منطقة علاف بمديرية سحار وأربع غارات على منطقة الأزقول بمديرية سحار وغارة على منطقة البقع.

إضافة إلى غارتين على منطقة آل ذرية في مديرية سحار وغارة في مدينة ضحيان.

وفي محافظة عمران سبع اغارات طائرات التحالف على منطقة شوابة بمديرية ذيبين, وسبع غارات على أماكن متفرقة في المزرق بمحافظة حجة.

وفي محافظة ريمة خمس غارات على مواقع للحوثيين في جبل برد بمديرية كسمة مستهدفا أبراج الاتصالات، كما شن غارة على مديرية المصلوب بمحافظة الجوف .