تقديرا لأوضاع البلاد.. الصندوق العربي يؤجل سداد الأقساط على اليمن

السبت 28 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- متابعات

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وافق الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي رسميا على طلب اليمن تأجيل سداد الإقساط و الفوائد المستحقة عليها لعام آخر حتى نهاية يونيو ٢٠١٩ مع استمرار السحب من المشاريع القائمة و الممول من الصندوق دونما أي توقيف تقديرا للأوضاع الاقتصادية و السياسية التي تمر بها البلاد.

وأشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي بالإسهامات الايجابية التي يقدمها الصندوق العربي في تمويل القطاعات التنموية المختلفة و الدور المناط في نوعيه مشاريع تلك القطاعات التي يقدمها لدعم عجله الاستقرار الاقتصاد في اليمن وذلك حسب ما جاء بوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

واعرب السعدي عن تقدير الحكومة اليمنية لمجلس إدارة الصندوق العربي على الجهود التي يوليها لدعم مشاريع التنمية في اليمن .