عاجل : الجيش الوطني يحقق انتصارات كبيرة وسقوط مساحات شاسعة من الجغرافيا شمال الجوف

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قال مصدر عسكري لمأرب برس في المنطقة العسكرية السادسة أن الجيش الوطني نفذ اليوم السبت عملية عسكرية واسعة في مديرية برط بالتنسيق مع التحالف العربي , حيث زحف الجيش الوطني مدعوما بغطاء جوي مكثف من طائرات التحالف , ونحج في تدمير واسع لتحصينات وآليات الحوثيين في المنطقة .
يشار إلى أن مديرية برط تبلغ مساحتها أكير من (1586) كلم ) وهي احد المديرات التي تقع على تخوم محافظة صعدة , وبعد تحريرها يمكن للجيش الوطني التوغل في محافظة صعدة وفتح جبهة جديدة .
وأضاف المصدر أن الجيش الوطني حقق تقدما ميدانيا كبيرا , ونجح من تحرير أكثر من تسعة كلم في تلك المنطقة , وحرر كل من مواقع "النبيعة" و"العشاش" و"راه" التابعة لمناطق الظهرة-القعيف ببرط العنان .
وأضاف المصدر أن الموجهات التي انطلقت فجر اليوم استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة , وقال أن المليشيات الحوثية فرت من مواقعها تاركة أسلحة وعتاد عسكري كبير , تم السيطره عليه من قبل قوات الجيش الوطني .
وأضاف أن العشرات من الحوثيين سقطوا قتلى وجرحى في هذه العملية بيهم قيادات ميدانية .
وقال المصدر أن الفضل بعد الله في هذا النصر يعود في المقام الأول لقوات الحسم واللواء الأول حرس حدود .
يشار إلى ان المعارك مازالت محتدمة في المنطقة , ويتوقع أن يحرز الجيش الوطني انتصارات جديدة خلال الساعات القادمة .