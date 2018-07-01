لاعب بريال مدريد ينقذ 15 صيادا من الغرق في البرتغال

الخميس 26 يوليو-تموز 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 357

نجح لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، الدولي البرتغالي «فابيو كوينتراو»، في إنقاذ 15 صيادا من الغرق، بالقرب من ميناء أفيرو في بلاده.

وأوضحت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن القارب الخاص بـ«كوينتراو»، ساهم في عملية إنقاذ كبيرة بالقرب من ميناء أفيرو، حيث حدث ثقب في أسفل القارب، تسبب في تدفق الماء بكثافة، وبالتالي أدى إلى حادث الغرق.

وأضافت أن القبطان المسؤول عن القارب الذي يملكه نجم ريال مدريد، تلقى إشارة استغاثة بالقرب من الميناء، حيث كان هناك قارب آخر للصيد يتعرض للغرق وعلى متنه 15 صياداً.

وصرح رئيس الأمن في ميناء أفيرو البرتغالي، «جوزيه فيستاس»: «تم إنقاذ جميع الصيادين، بفضل السفينة فيتوريا، والتي تعود إلى لاعب ريال مدريد الإسباني فابيو كوينتراو، التي استجابت لنداء استغاثتهم، وأنقذتهم».

واشترى «كوينتراو» القارب وأطلق عليه اسم «فيتوريا»، نسبة إلى اسم ابنته، العام الماضي.

ويستعد «كوينتراو» البالغ من العمر 30 عاماً، للعودة إلى ريال مدريد بعد انتهاء فترة إعارته بنادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي، الموسم الماضي.