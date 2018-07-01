لصوص في صنعاء وفاشلون في عدن - الريال اليمني يهبط الى ادنى مستوى والعملات الاجنبية تصعد بشكل غير مسبوق «أسعار الصرف»

الخميس 26 يوليو-تموز 2018 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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تواصل العملة المحلية انهيارها بشكل غير مسبوق ، حيث سجلت اسعار صرف العملات الاجنبية اليوم الخميس 26 يوليو/تموز 2018م ارقاما قياسية.

وقالت مصادر مصرفية لموقع مأرب برس ان سعر الصرف في صنعاء وصل ،الى 510 للدولار الواحد ، و 136 للريال السعودي .

اما في العاصمة المؤقتة عدن فقد فشهد سعر الصرف ارتفاعا اكبر ، حيث وصل الدولار الأمريكي الى 515 ، و الريال السعودي الى 139.

ومع هذا التدهور في قيمة العملة المحلية،لا يبدو أن ثمة حلول عاجلة للحفاظ على استقرار صرف العملات ،في ظل فشل حكومي في عدن ، ومجموعة لصوص في صنعاء تسببوا في ما وصل اليه الوضع الاقتصادي للبلد ككل .