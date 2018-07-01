لصوص في صنعاء وفاشلون في عدن - الريال اليمني يهبط الى ادنى مستوى والعملات الاجنبية تصعد بشكل غير مسبوق «أسعار الصرف» اللجنة الدولية للصليب الأحمر تكشف : لماذا غيرت طائرتها التي أقلعت من مطار صنعاء لمسارها فجأة فضيحة دولية للحوثيين .. معلومات أمنية خطيرة جدا تكشف مثلث الشر الجديد في اليمن العلم يكشف 5 أسباب لكسر قلب المرأة ..فكيف يكسر صحفية أمريكية حسناء تخترق صفوف الحوثيين وكهوفهم عن بعد. وتروي أسرارا تنشر لأول مرة تكريم رئيس قسم الجراحة في هيئة مستشفى مأرب العام الدكتور «عبدربه الصالحي» جريمة جديدة ترتكبها مليشيا الحوثي بحق سكان تعز الجيش ينزع اعداد مرعبة من الألغام التي زرعتها المليشيا واشنطن تهاجم الدول العربية حول السلام بالمنطقة والرياض ترد هكذا أوقفت الصين حربا عالمية اقتصاد
تواصل العملة المحلية انهيارها بشكل غير مسبوق ، حيث سجلت اسعار صرف العملات الاجنبية اليوم الخميس 26 يوليو/تموز 2018م ارقاما قياسية.
وقالت مصادر مصرفية لموقع مأرب برس ان سعر الصرف في صنعاء وصل ،الى 510 للدولار الواحد ، و 136 للريال السعودي .
اما في العاصمة المؤقتة عدن فقد فشهد سعر الصرف ارتفاعا اكبر ، حيث وصل الدولار الأمريكي الى 515 ، و الريال السعودي الى 139.
ومع هذا التدهور في قيمة العملة المحلية،لا يبدو أن ثمة حلول عاجلة للحفاظ على استقرار صرف العملات ،في ظل فشل حكومي في عدن ، ومجموعة لصوص في صنعاء تسببوا في ما وصل اليه الوضع الاقتصادي للبلد ككل .