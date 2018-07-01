الجيش الوطني يحتفل بتخرج قوات جديدة ومحترفة ومتخصصة – صور

الخميس 26 يوليو-تموز 2018 الساعة 04 صباحاً / مأرب برس-مارب

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أحتفل الجيش الوطني بتخرج دفعة جديدة من قوات حرس الحدود تستعد للدخول على خط المواجهات مع مليشيا الحوثي الانقلابية.

حيث احتفلت قيادة اللواء الأول حرس حدود بمحافظة الجوف، بتخرج دفعة جديدة متخصصة في المهارات القتالية والمدفعية.

وحسب "المركز الإعلامي للقوات المسلحة" فقد قدم الخريجون، خلال الحفل الذي أقيم بالمعسكر التدريبي التابع للواء الأول حرس حدود، عرضًا عسكرياً أظهروا خلاله المهارات القتالية التي اكتسبوها خلال فترة التدريب، ونفذوا مناورات عسكرية واقتحام مواقع افتراضية استخدمت فيها الذخيرة الحية.

وأشاد قائد اللواء الأول حرس حدود العميد هيكل حنتف، بالمهارات القتالية التي استعرضها خريجو الدفعة ومستوى الانضباط الكبير، مثمناً جهود المدربين التي بذلوها طيلة فترة التدريب.

وأكد العميد حنتف، في كلمته التي ألقاها خلال الحفل، أن هذه الدفعة سيكون لها دوراً كبيرًا في إلحاق الهزائم بمليشيات الحوثي الانقلابية لما تمتلكه من مهارات قتالية عالية وروح معنوية مرتفعة.

وحث العميد حنتف الخريجين على ترجمة ما اكتسبوه من مهارات وخبرات وتطبيقها أثناء أدائهم الواجب والتحلي بالصبر والمثابرة واليقظة العالية، مؤكداً اهتمام القيادة السياسية ودعمها المتواصل لجهود المؤسسة العسكرية في استعادة الدولة، مثمناً دعم ومساندة الأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.