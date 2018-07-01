بالأسماء.. 4 مدربين مرشحين لقيادة منتخب الفراعنة

الأربعاء 25 يوليو-تموز 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-وكالات

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كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة «هاني أبوريدة»، القائمة النهائية للمدربين المرشحين لقيادة المنتخب الأول، خلال الفترة المقبلة، خلفاً، للأرجنتيني «هيكتور كوبر».

واستغنى الاتحاد المصري عن خدمات «كوبر»، عقب المشاركة غير المرضية للفراعنة في كأس العالم 2018، حيث خسر جميع المباريات واحتل المركز الرابع والأخير بمجموعته.

وأوضح عضو الاتحاد المصري، «أحمد مجاهد»، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أنه تم تحديد 4 مدربين للاختيار من بينهم، وهم «لويس بينتو»، «كيكي فلوريس»، «وحيد خليلوزيتش»، و«خافيير أغيري».

وقال «مجاهد»: «شكلنا لجنة لبحث السير الذاتية المعروضة، وركزنا على أبرز الأسماء، واللجنة عُرضت على مجلس إدارة الاتحاد بعد دراسة الجوانب الاقتصادية والفنية».

وأضاف: «كيكي فلوريس، ووحيد خليلوزيتش، وخافيير أجيري، ولويس بينتو، هم الأقرب».

وتابع: «لم نحدد أي موعد للإعلان، لكن نهاية الأسبوع المقبل ستنهي اللجنة عملها، وسيجتمع المجلس لمناقشة القرار، ولم نستطع تحديد السقف المادي المناسب بعد، واتحاد الكرة هو المعني بالأمور المادية، ونحن لا نعتمد على شركات راعية».

ويرتبط الفراعنة بـ3 مواجهات أمام سوازيلاند (مرتين) والنيجر، خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل، قبل أن يلتقي مع تونس والنيجر مرة أخرى، خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، ضمن منافسات المجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية.

وسبق لـ«حاليلوزيتش» البالغ من العمر 66 عاماً، تدريب اتحاد جدة السعودي ودينامو زغرب الكرواتي وطرابزون سبور التركي، بجانب منتخبات الجزائر وكوت ديفوار واليابان.

وفي هذا الإطار نستعرض نبذة مختصرة عن المدربين المرشحين لقيادة الفراعنة:

الكوستاريكي «لويس بينتو»: يبلغ من العمر 65 سنة، وسبق له تدريب العديد من الأندية في كوستاريكا وكولومبيا وبيرو.

الإسباني «كيكي فلوريس»: يبلغ من العمر 53 سنة، سبق له تدريب فالنسيا وخيتافي أتلتيكو مدريد في إسبانيا وفاز مع الأخير بالدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، كما درب بنفيكا البرتغالي والأهلي والعين في الإمارات.

البوسني «وحيد خليلوزيتش» يبلغ من العمر 66 سنة، سبق له تدريب اتحاد جدة السعودي، طرابزون سبور التركي، ومنتخبات الجزائر واليابان وساحل العاج.

المكسيكي «خافيير أغيري»، يبلغ من العمر 59 سنة، سبق له تدريب العديد من الأندية أبرزها أوساسونا وأتلتيكو مدريد في إسبانيا، الوحدة الإماراتي، ومنتخبات المكسيك واليابان.