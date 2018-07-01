تصاعد الخلافات التجارية بين هوامير الاقتصاد الدولي

الثلاثاء 24 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - BBC

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قال وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين إن "زيادة التوترات في مجال التجارة يشكل تهديداً للنمو العالمي".

وشدد البيان الختامي لوزراء المالية في المجموعة بعد اجتماعهم في العاصمة الأرجنتينية، بونيس آيريس، على "ضرورة تعزيز الحوار للحد من المخاطر على الاقتصاد العالمي وتعزيز الثقة".

وكان المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، بيار موسكوفيسي، قال في وقت سابق إن "الاتحاد الأوروبي سيستجيب لأي تهديدات جديدة تتعلق بفرض رسوم إضافية جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وأغضب ترامب دول الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على وارادات الألمنيوم والصلب.

وجاءت المناقشات في مجموعة العشرين في الأرجنتين خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد تهديد ترامب بفرض رسوم على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة.

ولم يشر البيان الختامي لمجموعة العشرين إلى الولايات المتحدة التي تتربع في صلب مركز النزاعات التجارية مع الصين والاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول ضمن المجموعة.

ولمح نيكولاس دوخوفني، وزير الاقتصاد الأرجنتيني، إلى أن مجموعة العشرين لا تتحمل أي خلاف بسبب االتوتر التجاري الذي قال إنه يجب أن يحل بطريقة مباشرة بين الحكومات أو من خلال منظمة التجارة العالمية.

وأضاف "نحن نحاول بناء الجسور، ونعتقد بأن استهدافنا في غير محله، وعلينا التعامل مع الولايات المتحدة كـ "حلفاء" وليس كأعداء".

وحثت كريستن لاغارد، رئيسة صندوق النقد الدولي، على ضرورة التوصل إلى حلول للصراعات التجارية من خلال التعاون الدولي من دون اللجوء إلى الإجراءات الاستثنائية.

ودعا وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، السبت، الاتحاد الأوروبي والصين لاحترام "التجارة الحرة والعادلة والمتبادلة".