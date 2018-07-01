عاجل : أخطر منظمة دولية تنشط في مجال الحروب والأزمات في العالم تعلن اعترافها بالانقلاب والحوثيين

الثلاثاء 24 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

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في فضيحة جديدة للمؤسسات الدولية العاملة في اليمن , التي تصر على الوقوف في صف الانقلاب والمليشيات , وترفض الاعتراف بالشرعية والمؤسسات الدولية الأخرى التي في مقدمتها الأمم لمتحدة , أقدمت البعثة الدولية للصليب الأحمر بإعلان أعترافها بالمليشيات الحوثيين كممثل رسمي لها في اليمن .

حيث نقلت وكالة سبا الخاضعة للحوثيين أن الرئيس الجديد للبعثة الدولية للصليب الأحمر لدى اليمن يوهانس بريوير أقدم اليوم على تسليم أوراق اعتماده إلى "وزير خارجية الانقلابين هشام شرف عبد الله .

ورغم أن العديد من العاملين في الصليب الأحمر لقوا حتفهم في اليمن على يد القناصة الحوثين خلال الأشهر الماضية , وأعلنت المنظمة توقفها عن العمل في اليمن , إلا عودتها بهذه الطريقة قد فاجئت الجميع من هي الجهات التي دفعت بعودة الصليب الاحمر للعودة لليمن ومن العاصمة صنعاء تحديدا .

حيث أكد رئيس البعثة يوهانس بريوير أن اللجنة الدولية للصليب ستعاود أنشطتها بنفس الوتيرة السابقة بعد أن تم معالجة بعض الصعوبات التي كانت تعترضها.

من هي اللجنة الدولية للصليب الأحمر

اللجنة الدولية للصليب الأحمر منظمة مستقلة ومحايدة تقوم بمهام الحماية الإنسانية وتقديم المساعدة لضحايا الحرب والعنف المسلح.

وقد أوكلت إلى اللجنة الدولية، بموجب القانون الدولي، مهمة دائمة بالعمل غير المتحيز لصالح السجناء والجرحى والمرضى والسكان المدنيين المتضررين من النزاعات.

وإلى جانب مقرها الرئيسي في جنيف، هناك مراكز للجنة الدولية في حوالي 80 بلداً ويعمل معها عدد من الموظفين يتجاوز مجموعهم 12000 موظف. هذا وفي حالات النزاع، تتولى اللجنة الدولية تنسيق العمل الذي تقوم به الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر واتحادها العام.

واللجنة الدولية هي مؤسس الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ومصدر إنشاء القانون الدولي الإنساني لاسيما اتفاقيات جنيف.

أهم مهامها:

1• زيارة أسرى الحرب والمحتجزين المدنيين.

2• البحث عن المفقودين.

3• نقل الرسائل بين أبناء الأسر التي شتتها النزاع.

4• إعادة الروابط الأسرية.

5• توفير الغذاء والمياه والمساعدة الطبية للمدنيين المحرومين من هذه الضروريات الأساسية.

6• نشر المعرفة بالقانون الإنساني.

7• مراقبة الالتزام بهذا القانون.