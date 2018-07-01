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التجمع اليمني للاصلاح

عاجل : التحالف يجبر طائرة على الهبوط بعد خرقها المجال الجوي لليمن

الثلاثاء 24 يوليو-تموز 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-تغطيات
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اعلن التحالف العربي مساء اليوم الثلاثاء 24 يوليو/ تموز 2018م أن طائرة تابعة للصليب الأحمر الدولي خرقت أجواء اليمن وعرضت ركابها للخطر.

وقال التحالف في تصريح صحفي قبل قبل - تابعه مأرب برس - ان الطائرة غيرت مسارها الجوي بعد إقلاعها من مطار صنعاء متجهة إلى جيبوتي.

واضاف «الطائرة انحرفت عن خط السير المخصص له بالمجال الجوي ودخلت منطقة العمليات».

واكد التحالف ان «ما قام به طاقم الطائرة يعد مخالفة صريحة لأنظمة الطيران ويعرض سلامة المجال الجوي والركاب للخطر».

واشار بأن طاقم الطائرة لم يستجب لنداء التحالف حيث تم إعطاء أوامر إرشادية لإبعادها عن منطقة العمليات،قبل ان يتم إجبارها على الهبوط في مطار الملك عبدالله الإقليمي بجازان.

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