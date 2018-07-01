التحالف يعلن رسميا عن موقفه من تحرير مدينة زبيد . ويكشف عن عمليات عسكرية تحقق النصر والتقدم #عاجل

الإثنين 23 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مارب برس - صنعاء

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وعد الناطق باسم قوت التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، إن تحرير مدينة زبيد في محافظة الحديدة باتت قريبة، وأن قوات الشرعية تتقدم في مديرية باقم بصعدة.

وقال المالكي خلال مؤتمر صحفي بالرياض، إن عدد القتلى من العناصر الإرهابية الحوثية خلال أسبوع بلغ 681 قتيلا .

وأكد أن كافة المعابر البحرية والبرية تعمل بكامل طاقتها لدخول المساعدات الإنسانية وأن التحالف يواصل منح التصاريح للسفن المتوجهة للموانئ اليمنية. وكشف عن تدشين حملة "تعليمي" لمدارس وأطفال اليمن.

وأوضح المالكي، أن عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقت على المملكة من قبل ميليشيات الحوثي بلغت 163، فيما بلغت عدد المقذوفات الساقطة على أراضي المملكة أكثر من 66 ألف مقذوف.