وفاة فنانة عربية شهيرة .. ثائرة قوات الجيش تنزع المزيد من الألغام التي زرعتها المليشيا احذروا - مواد مسرطنة في منازلكم وتستخدمونها يوميا التحالف يعلن رسميا عن موقفه من تحرير مدينة زبيد . ويكشف عن عمليات عسكرية تحقق النصر والتقدم #عاجل وزارة النفط تعلن عن التزمات جديدة .. وتسوق هذه البشارات للمواطنين . الطيران يفتك بالانقلابيين والشرعية تعزز «بلواء عسكري جديد» والمعارك على أشدها - اخر مستجدات معارك الساحل الجيش الوطني يفاجئ الحوثيين بمحافظة الحديدة بعملية عسكرية واسعة مدعومة بغطاء بري وجوي .. تفاصيل عاجلة «شاب» فر من جبهات القتال يرمي «بطفله الصغير» من مرتفع شاهق وينتحر - تفاصيل مأساوية السعوديات يطلقن لمواهبهن العنان والجديد «عازفة بيانو خطفت الاضواء» بعد العزلة والاكتئاب.. هذا المرض تُسببه مواقع التواصل!
وعد الناطق باسم قوت التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، إن تحرير مدينة زبيد في محافظة الحديدة باتت قريبة، وأن قوات الشرعية تتقدم في مديرية باقم بصعدة.
وقال المالكي خلال مؤتمر صحفي بالرياض، إن عدد القتلى من العناصر الإرهابية الحوثية خلال أسبوع بلغ 681 قتيلا .
وأكد أن كافة المعابر البحرية والبرية تعمل بكامل طاقتها لدخول المساعدات الإنسانية وأن التحالف يواصل منح التصاريح للسفن المتوجهة للموانئ اليمنية. وكشف عن تدشين حملة "تعليمي" لمدارس وأطفال اليمن.
وأوضح المالكي، أن عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقت على المملكة من قبل ميليشيات الحوثي بلغت 163، فيما بلغت عدد المقذوفات الساقطة على أراضي المملكة أكثر من 66 ألف مقذوف.