نساء الجوف يخرجن في «مسيرة غاضبة»

الأحد 22 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-تغطيات

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شهدت محافظة الجوف اليوم الاحد 22يوليو/تموز 2018م ، مسيرة نسائية غاضبة ، نددت بجرائم مليشيا الحوثي الإنقلابية بحق المدنيين واستهداف الأطفال والنساء.

ورفعت المسيرة التي طافت عدد من شوارع مدينة الحزم لافتات تطالب المنظمات الدولية بحماية المدنيين، وإيقاف جرائم مليشيا الانقلاب بحق الأطفال والنساء، و تندد بالمجزرة التي ارتكبتها المليشيا باستهداف حفل زفاف التي راح ضحيتها عدد من النساء والأطفال .

وقال بيان صادر عن المسيرة-وصل مأرب برس- أن الخروج تنديدا واستنكارا بسلسلة من جرائم مليشيا الحوثي الإرهابية بحق الأمنيين من الأطفال والنساء والشيوخ من تفجيرات ارهابية عبر خلايا التخريب التي تديرها المليشيا وقصف للمدن والاحياء السكنية كان آخرها استهداف حفل زفاف.

واشار البيان إلى جرائم مليشيا الحوثي من خلال الخلايا التخريبية التي نفذت عمليات إرهابية سقط فيها عشرات الضحايا…. مشددا على سرعة محاكمة المتورطين في هذه الجرائم وإنزال العقوبات الرادعة.

وطالبت أسر الضحايا في كلمة لها المنظمات الأممية بالوقوف ضد جرائم المليشيا وحماية المدنيين من الأطفال والنساء و انها تفقد كل يوم فلذات اكبادها بعد أن هاجرت تاركة منازلها فرار من ظلم المليشيا.

ودعت وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الانسان وكل الأحرار لمساندتهم في كشف جرائم الحوثي، وحماية المدنيين، وتحقيق العدالة بحق مرتكبي جرائم ضد الإنسانية.