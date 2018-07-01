المشير هادي يوجه «برفع الجاهزية» ويلتقي «قائد عسكري رفيع» في «قصر المعاشيق»

الأحد 22 يوليو-تموز 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- عدن

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وجه الرئيس هادي، اليوم الاحد 22 يوليو/تموز 2018م برفع اليقظة والجاهزية القتالية لمختلف وحدات الجيش الوطني .

وأكد المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ،على أهمية رفع اليقظة والتعزيز المتواصل للجاهزية القتالية والعسكرية لمختلف قطاعات ووحدات القوات المسلحة لتأدية مهامها وواجباتها المناطة بها في مواجهة مليشيا التمرد الحوثية.

وشدد رئيس الجمهورية ،خلال استقباله ،اليوم، في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن) ،قائد القوات البحرية والدفاع الساحلي اللواء الركن عبدالله سالم النخعي ،على أهمية اعادة مكانة ودور القوات البحرية والدفاع الساحلي من خلال اعادة بناءها وتجهيزها وتأهيل كوادرها ومنتسبيها والتحلي بالضبط والربط العسكري لتحقيق النجاحات والانتصارات المطلوبة.

واكد هادي علىً تقديم الدعم في هذا الإطار من خلال تأهيل البنى التحتية وتوفير الامكانات المتاحة.

من جانبه عبر قائد القوات البحرية والدفاع الساحلي عن امتنانه لاهتمام الرئيس المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لمختلف القطاعات العسكرية ومنها القوات البحرية التي يتم العمل فيها على اعادة بناءها بعد ان طالها عبث وتخريب المليشيا الانقلابية.

ووضع اللواء الركن عبدالله النخعي امام الرئيس صورة لجملة المهام الآنية وخطط التطوير المستقبلي للقوات البحرية والدفاع الساحلي.