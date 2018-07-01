بعد هزائم الساحل الغربي : الحوثيون يتراجعون ويطالبون وساطة بوتين

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كثف الحوثيون نشاطهم وأستغاثاتهم الدولية لمناشدة الدول التدخل لمنع تقدم الجيش الوطني , حيث باشروا الحوثيون في مراسلة عدة أطراف دولية وفي مقدمتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
حيث وجه رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط، رسالة عبر وكالة "سبأ" للأنباء إلى "بوتين" يستجديه فيها التدخل، بعد سلسلة الخسائر التي لحقت بإرهابييه في معركة الحديدة.
وأبدى "المشاط" في رسالته إلى بوتين، تراجعًا مذلًا في موقف الانقلابيين تجاه المفاوضات، مستسمحًا الرئيس الروسي بالوساطة في السلام، متناسيًا أن الحوثيين هم من اختاروا طريق الحرب وتجاهلوا الحلول السياسية والدبلوماسية.
وناشد "المشاط" في رسالته للرئيس الروسي "بوتين" أن يكون لروسيا بحكم موقعها، دور بارز في إنجاز تسوية سياسية وشاملة، على حد قوله.