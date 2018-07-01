التحالف يعلن تدمير «صاروخ باليستي» - من أين اطلق والى أين؟

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قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي اليوم الخميس 19يوليو/تموز2018م "ان قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي اطلقته المليشيا الحوثية الانقلابية من مدينة صعدة باتجاه اراضي المملكة".
وأضاف العقيد المالكي في تصريح نشرته وكالة الانباء السعودية(واس)" أن الصاروخ الذي اطلقته المليشيا ،اليوم،كان باتجاه مدينة (جازان) وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره، ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أية إصابات".
وأكد المالكي أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرار الأممي رقم (2216)، والقرار رقم (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.
واشار المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف الى أن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي والإنساني.