صحفية أمريكية من قناة فوكس نيوز تزور مأرب

الخميس 19 يوليو-تموز 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 301

زارت اليوم الخميس صحفية أمريكية من قناة "فوكس نيوز" مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب في اليمن, بمدينة مأرب الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية, وتنفذه مؤسسة وثاق للتوجه المدني.

وفي الزيارة استمعت (هولي سون) إلى شرح مفصل من إدارة المشروع عن الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب وكيفية إعادة تأهيلهم نفسياً واجتماعياً نتيجة للزج بهم في الحرب التي تشنها مليشيا الحوثيين على الشعب اليمني.

وقامت بعمل مقابلات مع الأطفال المجندين مستمعة إلى قصص تجنيد بعضهم ومدى تأثرهم قبل وصولهم لمركز التأهيل.

ويذكر أن مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين ينفذ مرحلته الخامسة والسادسة التي تستهدف إعادة تأهيل 80 طفلاً مجنداً ومتأثراً بالحرب أغلب المحافظات اليمنية.

علماً أن المشروع عمل على تأهيل 161 طفلاً مجنداً ومتأثراً بالحرب ضمن الخطة التي تستهدف إعادة تأهيل 2000طفل مجند ومتأثر.