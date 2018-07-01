اعتقال جاسوسة روسية حسناء .. بالولايات المتحدة

الثلاثاء 17 يوليو-تموز 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت وزارة العدل الأمريكية اعتقال سيدة روسية، تبلغ من العمر 29 عامًا، في واشنطن، بعد ساعات من اختتام قمة هلسنكي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن السلطات ألقت القبض على "ماريا بوتينا" التي درست في الجامعة الأمريكية بواشنطن وأسست جماعة الحق في حمل السلاح (رايت تو بير آرمز) الروسية، أول أمس الأحد، واتهمتها بالعمل بتوجيه من مسؤول رفيع المستوى في البنك المركزي الروسي يخضع لعقوبات فرضها عليه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.

وظهرت بوتينا في عدة صور على صفحتها على فيسبوك مع ألكسندر تورشين، نائب رئيس البنك المركزي الروسي، الذي فرضت عليه وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات في أبريل الماضي، وفقًا لما أوردته وكالة رويترز.

وقالت وزارة العدل، إنَّ بوتينا عملت مع مواطنين أمريكيين لمحاولة التأثير على السياسات الأمريكية واختراق منظمة أمريكية مدافعة عن حمل الأسلحة.

ولم يذكر البيان اسم الجماعة، بيد أن الصور المنشورة على صحفتها على فيسبوك أظهرت أنها حضرت فعاليات رعتها الجمعية الوطنية للبنادق.

وأضافت الوزارة أنّ بوتينا رتبت مآدب عشاء في واشنطن ومدينة نيويورك وحاولت إقامة علاقات مع ساسة أمريكيين لإنشاء "قنوات اتصال خلفية" بهدف "اختراق منظومة صنع القرارات الوطنية في الولايات المتحدة".

وأشار البيان إلى صدور أمر باحتجاز بوتينا لحين تحديد جلسة إجرائية الأربعاء.