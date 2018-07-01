قرار أممي بشأن أرملة القذافي وابنته عائشة

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كشف رئيس لجنة العقوبات الأممية المفروضة على ليبيا كارل سكاو، عن قرار أممي، بشأن صفية فركاش أرملة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
ووفقاً لموقع "الوسط" الليبي، قال كارل سكاو، خلال جلسة إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، أمس الاثنين 17 يوليو/ تموز، إن "اللجنة قبلت رفع الحظر عن سفر صفية فركاش أرملة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وتعمل أيضا على رفع الحظر المفروض على سفر ابنتها عائشة القذافي.
وأجمع مجلس بلدي البيضاء ومجلس حكماء المدينة في ليبيا في العام 2016، على عودة أرملة العقيد الراحل معمر القذافي صفية فركاش إلى مسقط رأسها مدينة البيضاء.
وكانت زوجة القذافي تقيم في العاصمة المصرية القاهرة منذ صيف 2014 بعد أن لجأت بصحبة 3 من أبناء القذافي، في أغسطس/آب 2011، إلى الجزائر بعد سقوط نظام زوجها.