الخلافات تصل ذروتها بين قيادات الانقلاب وتهديدات بتفجير الاوضاع بصنعاء - «الامن الوقائي يشعل الشرارة» شتائم وتهديدات تنذر بمواجهة طاحنة بين ادوات الامارات في عدن «طارق عفاش وابو اليمامة» - الشرعية تتفرج قرار أممي بشأن أرملة القذافي وابنته عائشة نجاة أحد قيادات حزب الإصلاح من عملية اغتيال #عاجل الجيش الوطني يحقق تقدما كبيرا في تعز وينجح في تحقيق هذا النصر #عاجل شاهد.. الصورة الأولى لكريستيانو رونالدو بقميص يوفنتوس مؤشرات يمنية أخطر من الحرب: البنك والاتصالات والتنقل تقرير أممي ينشر إحصائية بإعداد الأسر التي نزحت من الحديدة صنعاء.. رغيف الخبز يتقلص فرار خبراء إيرانيين الى صنعاء ومسؤول عسكري يتوعد بإنزال جوي لتحرير الحديدة
أكد مصدر عسكرى ، اليوم الثلاثاء، أن قوات الجيش التابعة للواء 35 مدرع حققت تقدمًا جديدًا باتجاه مديرية خدير جنوب شرق محافظة تعز إثر معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثى الانقلابية.
ونقل موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت" إن معارك عنيفة تدور حاليا بين قوات الجيش الوطني والميليشيات الحوثية بالأسلحة الثقيلة والرشاشات فى أطراف مديرية خدير بعد سيطرة قوات الجيش الوطني على منطقة الكمب بالقرب من مثلث الراهدة، مشيرا إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات الإنقلابية.
وبحسب المصدر فإن قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها باتجاه الخط الرئيسي الواصل بين تعز وعدن الواقع في دمنة خدير لافتاً إلى أن مليشيا الحوثي الانقلابية فرت باتجاه دمنة خدير في قوات الجيش وسط انهيارات واسعة في صفوف المليشيات الإنقلابية .
واكد المصدر أن قوات الجيش الوطني غنمت عدد كبير من الأسلحة والذخائر بعد فرار مليشيا الحوثي الانقلابية من مواقعها .
#مأرب_برس