الجيش الوطني يحقق تقدما كبيرا في تعز وينجح في تحقيق هذا النصر #عاجل

الثلاثاء 17 يوليو-تموز 2018 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-مارب

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أكد مصدر عسكرى ، اليوم الثلاثاء، أن قوات الجيش التابعة للواء 35 مدرع حققت تقدمًا جديدًا باتجاه مديرية خدير جنوب شرق محافظة تعز إثر معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثى الانقلابية.

ونقل موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت" إن معارك عنيفة تدور حاليا بين قوات الجيش الوطني والميليشيات الحوثية بالأسلحة الثقيلة والرشاشات فى أطراف مديرية خدير بعد سيطرة قوات الجيش الوطني على منطقة الكمب بالقرب من مثلث الراهدة، مشيرا إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات الإنقلابية.

وبحسب المصدر فإن قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها باتجاه الخط الرئيسي الواصل بين تعز وعدن الواقع في دمنة خدير لافتاً إلى أن مليشيا الحوثي الانقلابية فرت باتجاه دمنة خدير في قوات الجيش وسط انهيارات واسعة في صفوف المليشيات الإنقلابية .

واكد المصدر أن قوات الجيش الوطني غنمت عدد كبير من الأسلحة والذخائر بعد فرار مليشيا الحوثي الانقلابية من مواقعها .‏

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