مدير شرطة مأرب يلتقي ممثلي أحد المراكز الدولية

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التقى مدير عام شرطة مأرب العميد عبدالملك المداني، اليوم الاثنين 16يوليو/تموز2018م، فريق مركز المدنيين في النزاعات "سيفيك" برئاسة ندوى الدوسري مديرة مكتب المركز في اليمن.
وخلال الاجتماع ناقش العميد المداني مع الفريق الاحتياجات التدريبية التي تحتاجها الأجهزة الأمنية في المحافظة ضمن مشروع تدريب وتأهيل كوادر الأمن والجيش في محافظات (عدن -مأرب- الجوف) الذي ينفذه مركز سيفيك ويستهدف تدريب 800 فرد من جنود وضباط الأمن والجيش.
ونوه العميد المداني إلى أن إدارة الشرطة بالمحافظة نفذت دورات تدريب وتأهيل كوادر الأجهزة الأمنية في مختلف المجالات ولا تزال بحاجة إلى المزيد من دورات التدريب في المجال القانون وايصال رسالة الامن للمجتمع.
من جانبه أطلعت ندوى الدوسري مدير شرطة مأرب على تجارب المركز في تدريب الأمن والجيش في العراق وافغانستان وعدد من الدول التي تشهد نزاعات بهدف تحسين حماية المدنيين في النزاعات من الانتهاكات وعن البرنامج الخاص بالمركز في اليمن.