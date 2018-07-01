صحيفة إسرائيلية: حركة حماس الفلسطينية تقترب من إنجاز مفاجأة جديدة بدعم أردوغان

الإثنين 16 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

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قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن حركة حركة حماس الفلسطينية تقترب من إنجاز المفاجأة الجديدة التي تحدثت عنها، والمتمثلة في بناء ذراع عسكري تابع لها يعمل في بيروت وسوريا، وتكون قادرة على نُشُور جبهة ثانية في حالة حرب مستقبلية.وأوضحت الصحيفة، أن حركة حماس الفلسطينية تقوم ببناء الذراع العسكري الجديد من خلال تجنيد ناشطين في مخيمات اللاجئين في سوريا والأردن ولبنان، وبدعم شركات في أنقرة تعمل على تبييض ملايين الدولارات، وبدعم الرئيس التركي أردوغان.

وأضافت، أن المخابرات الإسرائيلية العامة (الشاباك) تلقي القـبـض علي كل طالب فلسطيني يعود من أنقرة للضفة الغربية بهدف الأستجواب معه، لافتةً إلى أن ذلك ليس صدفة لأن اتحاد الطلبة الفلسطينيين في أنقرة، تعتبره تل أبيب واحداً من الموارد المركزية لتجنيد عناصر عسكرية لغرض تأسيس بنى تحتية عسكرية جديدة لحماس خارج القطاع في الضفة الغربية، ولبنان والجولان السوري.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الجيش الإسرائيلي، يرى بـ 2018 العام الذي تنضج فيه المفاجأة الاستراتيجية التي تحدثت عنها حركة حماس الفلسطينية منذ عدوان الجرف الصامد في صيف 2014 جبهة ثانية، علاوة على جبهة غزة.وتابعت: “الفكرة هي بناء قوة فاعلة تشغل الجيش الإسرائيلي بموازاة تعرض غزة للنار ولمخاطر إسقاط حركة حماس الفلسطينية في غزة، ولذا يقول إن قائد جيش الاحتلال غادي آيزنكوت، قد أمر قبل شهور أن تشمل الخطة العسكرية العملياتية قتالاً على جبهتين أو أضـخم في الوقت نفسه، وذلك لتوفير جواب على تهديدات حركة حماس الفلسطينية للجولان من سوريا والجليل من بيروت وداخل الخط الأخضر من الضفة الغربية.

واعتبرت أن مجرد وجود هذه التهديدات هو وصفة لتدهور عسكري مقابل حزب الله وسوريا، زاعمةً أنه لا توجد لإسرائيل مصلحة ببلوغ مواجهة عسكرية كهذه بسبب جبهة ثانوية كغزة، خاصة في أعلان تفرضه حركة حماس الفلسطينية.

وحسب الصحيفة، فإنه في الحرب الماضية وبعدما استنفدت حركة حماس الفلسطينية كل ما لديها من أوراق في الأسبوع الثاني كالأنفاق والكوماندوز البحري، وقوات النخبة، والصواريخ بعيدة المدى وغيرها، توجهت لحزب الله طالبة نُشُور جبهة ثانية للتخفيف عنها.

وأوضحت أن حزب الله لم يستجب لأنه لم ير بذلك مصلحة لبنانية، ولأنه غضب على حركة حماس الفلسطينية لعدم تنسيقها الحرب معه مسبقاً، ومن هنا استنتجت بضرورة بناء جبهة ثانية، متجاهلاً أن الحرب طالت 51 يوماً، وأن تل أبيب هي التي بادرت لها بعد أسر وقتل مستوطنين.وأشارت الصحيفة، إلى أن حركة حماس الفلسطينية الخارج تستثمر في تأسيس بنى تحتية داخل الضفة الغربية مختلفة عما كانت من قبل وسط تعلم أخطاء السابق: بدءاً من التثبت من جودة العناصر البشرية، واستخدام الوسائل التكنولوجية المتقدمة والسلاح المتكور وبناء قدرات متطورة في مجال الحفاظ على السرية، وكل ذلك بقيادة جهات حمساوية في بيروت بالأساس.

وتقول الصحيفة: إن حركة حماس الفلسطينية الخارج، تمتلك موطئ قدم عملياتياً مهاجماً جداً في أنقرة، ودول خليجية وماليزيا، حيث يتم تمرين عناصرها منذ سنوات لتحسين قدرات عسكرية لاسيما القوات الخاصة، والتدرب على طائرات شراعية مقاتلة.

وتزعم أن حركة حماس الفلسطينية تملك في بيروت منشآت لتطوير أسلحة ومعسكرات تمرين ومقرات قيادية، وبحوزتها هناك ترسانة صواريخ مداها يخـبر 40 كيلومتراً والإفادة من خبرات ومختبرات تكنولوجية في أنقرة.

وتدعي أن محاضراً أنقرة للحقوق، يدعى كميل طخالي، قد اعتقلته تل أبيب في كانون الثاني/ يناير السابق، وخلال الأستجواب معه أظهر عن إقامة شركات في أنقرة، تهدف لتوفير الدعم المالي والأسلحة لحماس في الخارج، وعلى رأس واحدة من هذه الشركات (شركة سادات) يقف أحد المقربين من الرئيس أردوغان، أما طخالي نفسه فاستقبل محرري صفقة شاليط ممن وصلوا لتركيا لإدارة عمليات عسكرية في الضفة الغربية والخارج.

ووفق ما نسب لـطخالي أيضاً، فقد تم إنشاء شركات لتبييض أموال لحماس بمساعدة السلطات التركية، يديرها الأسير المحرر زاهر جبارين، والى جانبه زميله جهاد يغمور المسؤول عن التنسيق مع السلطات التركية، الذي كان أحد المسؤولين عن خطف الجندي الإسرائيلي نحشون فاكسمان، حسب الصحيفة.

وزعمت الصحيفة، أنه خلال الأستجواب مع طخالي، اعتقلت السلطات الإسرائيلية ضرغام جبارين من أم الفحم داخل أراضي 48 الذي تم تجنيده خلال زيارته لتركيا، وقام بنقل أموال لحماس في الضفة الغربية بعد تبييضها من قبل شركة أي إم إي إس لتمويل عمليات مسلحة.

وتنوه الصحيفة، إلى أن تسليح حركة حماس الفلسطينية في الضفة الغربية، هو جزء من سياسة تمليها إيران من خلال صلاح العاروري في بيروت، والدوحة واسطنبول.

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