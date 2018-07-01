تعرف على أسوأ 5 لاعبين في كأس العالم

الإثنين 16 يوليو-تموز 2018 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- متابعات

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وأخيرًا، أسدل الستار على الحدث الأبرز في تاريخ كرة القدم، كأس العالم، والذي انتهى بتتويج المنتخب الفرنسي للمرة الثانية في تاريخه على حسابالمنتخب الكرواتي بعد الفوز عليه بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وشهدت النسخة الحالية من البطولة والتي أقيمت في روسيا، العديد من المفاجآت منذ البداية وحتى النهاية، حيث ودع المنتخب الألماني بطل النسخة السابقة من الدور الأول، بينما خرجت البرازيل المرشحة للذهاب بعيدًا من دور الثمانية.

دافيد دي خيا: حارس المنتخب الإسباني والذي ظهر بمستوى مخيب وهزيل خلال المباريات الأربعة لمنتخب بلاده، بعدما كان من المتوقع أن يقدم بطولة مميزة، حيث استقبل 6 أهداف في 4 مباريات، ليخرج المنتخب الإسباني من الدور الستة عشر.

جيروم بواتينغ: شارك مدافع المنتخب الألماني في مبارتين مع المانشافت بكأس العالم حيث خسر المباراة الأولى على يد المكسيك، بينما تم طرده في آخر الدقائق بمباراة السويد، ليغيب عن مواجهة كوريا التي خسرها منتخب بلاده بهدفين دون مقابل.

خافيير ماسكيرانو: قدم لاعب الوسط الأرجنتيني مستوى مخيب في مباريات منتخب بلاده بكأس العالم، وعلى الرغم من أن العديد من لاعبي التانغو كانوا في حالة سيئة إلا أن ماسكيرانو اتسم أدائه بالبطء في الكثير من الأحيان.

ماكسيمليانو ميزا: كان للاعبي المنتخب الأرجنتيني النصيب الأكبر من اللاعبين الأسوأ في المونديال، فبعد ماسكيرانو جاء الدور على ميزا، ما هي مميزات؟ لماذا أصر سامباولي عليه رغم عدم تقديمه الإضافة في مباراة تلو الأخرى؟ لا نعرف!



رحيم سترلينغ: قدم مهاجم المنتخب الإنجليزي ومانشستر سيتي نسخة باهتة في المونديال، حيث أضاع العديد من الفرص المحققة في مباريات دور المجموعات، بينما اختفى تمامًا في الأدوار الإقصائية، حيث فشل في هز الشباك خلال 6 مباريات في البطولة.