شاهد : صور تدمي القلب هزت اليمن بأكملها لمختطف في سجون الحوثيين -احرقوه وعذبوه حتى فقد عقله

الجمعة 13 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-خاص

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هزت صور لمختطف في سجون المليشيات الحوثية نشرت اليوم الجمعة 13 يوليو/تموز 2018م مشاعر اليمنيين واثارت سخطا وغضبا واسعين.

فبعد عام من اختطافه افرجت مليشيات الحوثي الإرهابية بمدينة ذمار أمس الخميس عن الدكتور منير محمد قايد الشرقي، بعد تعرضه للحرق بالنار والتعذيب الشديد حتى فقد عقله.

وقالت مصادر محلية بمدينة ذمار أن مليشيات الحوثي اختطفت الدكتور منير الشرقي، وهو دكتور صيدلي من أحد شوارع مدينة ذمار، قبل عام ونقلته الى أحد سجونها السرية بالمحافظة، و ينتمي الشرقي إلى عزله محجرة بمديرية وصاب العالي غربي المدينة.

والقت المليشيات بالدكتور الشرقي في احدى شوارع مدينة ذمار وهو بتلك الحالة الصعبة التي تعكس وحشية واجرام الحوثيين.

ومن خلال صور -وصلت مأرب برس- للدكتور منير الشرقي توضح كيف كان وكيف اصبح فقد تعرض في سجون مليشيات الحوثيين للحرق والتعذيب الشديد في كل جسمه، حتى فقد عقله.

وتمارس مليشيات الحوثي الإرهابية أصناف العذاب تجاه المختطفين في سجونها حيث ان سته من أبناء محافظة ذمار فارقوا الحياة نتيجة التعذيب الذي تعرضوا له، بينما العشرات منهم يعانون من أمراض نفسية وجسدية مزمنه.