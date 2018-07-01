ماذا حدث في «قصر المعاشيق» وهل كانت محاولة لإغتيال الرئيس هادي؟

الثلاثاء 10 يوليو-تموز 2018 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

عدد القراءات 2191

اوضح مصدر امني في العاصمة المؤقتة عدن اليوم الثلاثاء 10يونيو/تموز 2018م أن المضادات الارضية في قصر المعاشيق (مقر اقامة الرئيس هادي) انطلقت بعد مشاهدة جسم مضي في سماء المنطقة.

وقال المصدر لموقع مأرب برس «شوهد ليل امس جسم مضي يعتقد انها طائرة تجسسية او طائرة بدون طيار في سماء مدينة كريتر ,تزامن مع ذلك سماع اصوات مضادات جوية من اتجاه قصر المعاشيق».

وفيما لم يعرف تفاصيل اكثر عن طبيعة ماحدث وما اذا كان ذلك محاولة استهداف الرئيس هادي بطائرة مسيرة الا ان الاكيد هو ان تلك المحاولات هدفها الضغط على هادي واجباره على العودة الى الرياض.

وقبل ايام اعلن الحوثيون استهداف مقر قيادة التحالف العربي في العاصمة عدن بطائرة مسيرة فيما اعلن التحالف اسقاطها.

ولم يصدر حتى كتابة الخبر الثانية ظهرا اي تعليق من الحكومة او التحالف او اي جهة اخرى بشأن الواقعة.