السعودية تتحدث امام مجلس الامن عن «معركة الحديدة» والجيش يعلن «التحيتا» محررة نازحون يمنيون.. من "رمضاء" الحديدة إلى "نار" صنعاء ماذا حدث في «قصر المعاشيق» وهل كانت محاولة لإغتيال الرئيس هادي؟ عاجل : المبعوث الأممي يصل قصر المعاشيق بعدن ويلتقي الرئيس هادي وهذه أهم بنود ما سيطرحه على الشرعية مارب تعلن اجراءات عقابية على كل متاجري السوق السوداء وتقر آليات الاستقرار التمويني للمشتقات النفطية بالمحافظة تفاصيل الأزمة السياسية العاصفة ببريطانيا استقالة جماعية بكلية الحاسوب في جامعة صنعاء وثيقة..الحوثي يبتز التعليم باليمن الميليشيات تتوسّل نواب صنعاء للبقاء إغراءات حوثية لتجنيد الجنوبيين في مناطق سيطرة الجماعة
اوضح مصدر امني في العاصمة المؤقتة عدن اليوم الثلاثاء 10يونيو/تموز 2018م أن المضادات الارضية في قصر المعاشيق (مقر اقامة الرئيس هادي) انطلقت بعد مشاهدة جسم مضي في سماء المنطقة.
وقال المصدر لموقع مأرب برس «شوهد ليل امس جسم مضي يعتقد انها طائرة تجسسية او طائرة بدون طيار في سماء مدينة كريتر ,تزامن مع ذلك سماع اصوات مضادات جوية من اتجاه قصر المعاشيق».
وفيما لم يعرف تفاصيل اكثر عن طبيعة ماحدث وما اذا كان ذلك محاولة استهداف الرئيس هادي بطائرة مسيرة الا ان الاكيد هو ان تلك المحاولات هدفها الضغط على هادي واجباره على العودة الى الرياض.
وقبل ايام اعلن الحوثيون استهداف مقر قيادة التحالف العربي في العاصمة عدن بطائرة مسيرة فيما اعلن التحالف اسقاطها.
ولم يصدر حتى كتابة الخبر الثانية ظهرا اي تعليق من الحكومة او التحالف او اي جهة اخرى بشأن الواقعة.