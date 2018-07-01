تعرف على المنصب الذي أختاره حزب العدالة التركي لرئيس الوزراء السابق بعد الغاء منصبه

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أعلن حزب العدالة والتنمية رسمياً رئيس الوزراء بن علي يلدريم مرشحه لرئاسة البرلمان التركي الحزب.
وقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم رسمياً لسكرتاريا البرلمان التركي أوراق مرشحه لرئاسة البرلمان التركي.
وبموجب هذه الأوراق، سيكون رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم مرشح الحزب الحاكم لرئاسة البرلمان الجديد.
ويتوقع أن يتمكن حزب العدالة والتنمية من حسم رئاسة البرلمان وذلك بفضل الأغلبية البرلمانية التي يتمتع بها تحالف الجمهور المكون من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية والذي يمتلك ٣٤٤ مقعداً في البرلمان.
وفي وقت سابق، أعلن حزب الحركة القومية أنه لن يقدم مرشحاً للبرلمان وسوف يدعم مرشح العدالة والتنمية.