وزير في حكومة الانقلاب يهرب من صنعاء والحوثيون يختطفون قياديا تواصل مع طارق صالح

الأحد 08 يوليو-تموز 2018 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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تمكن القيادي البارز في حزب المؤتمر الشعبي العام، محسن النقيب، من الإفلات من قبضة الميليشيات الانقلابية بصنعاء والهروب إلى مسقط رأسه في محافظة لحج.

ويشغل النقيب حقيبة وزير التعليم الفني والتدريب المهني في حكومة الميليشيات الانقلابية غير المعترف بها بصنعاء وهو ايضا عضو اللجنة العامة في حزب المؤتمر.

يذكر أن المتمردين الحوثيين يفرضون حصاراً مشدداً على جميع أعضاء حزب المؤتمر، بعد مقتل مؤسس الحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وكانت ميليشيات الحوثي الانقلابية قد اختطفت، الخميس، قيادياً في حزب المؤتمر الشعبي وأحد مشايخ محافظة #المحويت عقب رفضه الانصياع لأوامرها وحشد مقاتلين.

وقالت مصادر محلية "إن الميليشيات الانقلابية أقدمت على اعتقال القيادي المؤتمري البارز الشيخ #عمار_خميس أحد كبار مشايخ المحويت، بعد رفضه الحشد لجبهات الحوثيين بمحافظة الحديدة".

المصادر أوضحت أن الميليشيا اتهمت الشيخ عمار خميس بالتواصل مع العميد #طارق_صالح، بعد أن رفض التجاوب مع مطالبهم بحشد مقاتلين إلى الساحل الغربي.

وأضافت المصادر "أن مسلحين قبليين من أبناء منطقته اعتلوا رؤوس الجبال وهددوا بانتفاضة مسلحة في وجه الميليشيات في حال استمر اختطاف الشيخ خميس.