أردوغان: مئات الملايين انهمرت دموعهم فرحا.. أين ولماذا؟

السبت 07 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اجتماع موسع مع رؤساء أفرُع حزب العدالة والتنمية، الجمعة، في مقر الحزب الرئيسي بالعاصمة أنقرة.

وخلال المؤتمر، ألقى أردوغان كلمة، قال فيها إن "مئات الملاين من إخواننا وأخواتنا في المناطق التي تجمعنا معها حضارة مشتركة، علقوا آمالهم على نجاح الحزب بتركيا".

وتابع: "فعندما يفوز حزب العدالة والتنمية تنهمر دموع الفرح من العيون وتسيل على الخدود، وترتفع الأيادي للدعاء في أنحاء العالم كافة من إفريقيا وحتى البلقان".

وفي تعليقه على فوزه بالرئاسة، وحصوله على نسبة 52.59 بالمائة من أصوات الناخبين، قال أردوغان إنه سيبذل كل ما في وسعه ليكون محل ثقة الشعب التي منحها له في الانتخابات.

وأضاف أن "هذه الانتخابات تمثل ميلادا لنظام الحكم الجديد في البلاد، الذي أقره الشعب في استفتاء 16 نيسان من العام الماضي".