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رسالة من الامارات الى مجلس الأمن بشأن الحديدة

السبت 07 يوليو-تموز 2018 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أكدت دولة الإمارات السبت 7يوليو/تموز2018م، في رسالة بعثت بها إلى مجلس الأمن الدولي على التزام تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية #السعودية، بالخطة الإنسانية والعمل الإغاثي للشعب اليمني، لاسيما في محافظة #الحديدة.

واشارت الامارات إلى خطة الطوارئ التي أعلن عنها التحالف لضمان تدفق المساعدات الإنسانية.

كما اتهمت الإمارات ميليشيات الحوثي بمفاقمة الوضع الإنساني في الحديدة عبر زرع الألغام ومنع وصول المساعدات، واستخدام الملف الإنساني كورقة مساومة.

كذلك أكدت إنشاء التحالف لثلاث مستشفيات رئيسية و19 مركزاً صحياً في الحديدة وتعزيزها بالإمدادات الطبية، وتجهيز فرق ومعدات بناء الميناء والخدمات اللوجستية لإصلاح أي ضرر تسبب به الحوثيون في ميناء الحديدة.

وطالبت المجتمع الدولي بإدانة انتهاكات الحوثي وجرائمه ضد الشعب اليمني، مؤكدة دعم التحالف للمبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن #غريفيث.

وأشارت إلى أن الصواريخ الباليستية التي أطلقها الحوثيون على السعودية وصلت إلى 150 وتؤثر على حياة المدنيين.

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