أول محافظة جنوبية في اليمن تعلن رفع المشتقات النفطية

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أعلنت شركة النفط اليمنية بساحل محافظة حضرموت رفع أسعار المشتقات النفطية بمقدار 15 ريال للتر الواحد.
وحسب تعميم أصدرته الشركة فإن سعر اللتر من مادتي البترول والديزل تم تعديله من 285 ريال إلى 300 ريال يمني للتر، اعتباراً من اليوم السبت.
وبينت الشركة أن التعديل يأتي بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً وسعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية وبناء على توجيهات محافظ حضرموت.