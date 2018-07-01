عاجل : الجيش الوطني يقترب من ميناء الحديدة .. سقوط مديرية التحيتا بيد الشرعية وهزائم موجعة للحوثيين

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نقل مراسل مارب برس قبل قليل ان الجيش الوطني ممثلا بألوية العمالقة قد نجح عبر عملية خاطفة من اقتحام مركز مديرية التحيتا وسيطر على جزء واسع من المدينة .
ويقوم حاليا بعمليات تمشيط واسعة وملاحقة المليشيات الحوثية ، في حين باشرت الفرق الهندسية في نزع الالغام التي كشف مواقعها عدد من الاسرى الحوثيين الذين وقعوا بيد الجيش الوطني .