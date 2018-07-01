الفيفا يلوم مارادونا بسبب تعليقات "السرقة" هل فعلا ستحدث المفاجأة في روسيا؟ قرار أمريكي جديد بشأن اليمنيين المهاجرين الحرب التجارية تبدأ منتصف الليل بين ترامب والصين عاجل: الحوثيون يقومون بإعتقالات جماعية لمجتمعين في أحد صالات العزاء بمحافظة عمران بعد معرفتهم لإمر سري أغاضهم وثاق تنفذ رحلة ترفيهية لـ 27 طفلاً متأثرا بالحرب ضمن برنامج إعادة تأهيلهم الشرعية تستعد لاقتحام مدينة الحديدة وتدفع بتعزيزات عاجل:قرار مفاجئ من التحالف والشرعية باستئناف العمليات العسكرية لتحرير الحديدة . تفاصيل هجوم مفاجئ بغطاء جوي وبري ريال مدريد يبيع رونالدو مقابل 100 مليون يورو مارادونا يتحدث عن «سرقة ضخمة» حدثت في مباراة انجلترا وكولومبيا
اقرت الولايات المتحدة الأمريكية تمديد قانون الحماية (تي بي اس) على اليمنيين الغير مهاجرين و المتواجدين على اراضيها وعدم ترحيلهم.
ويعد هذا هو التمديد الأول و يخضع للمراجعة بعد 18 شهر وتحديدا في 3 مارس 2020م.
وادرجت الولايات المتحدة المواطنين اليمنيين في برنامج الحماية في سبتمبر 2015، بعد انقلاب ميليشيا الحوثي الانقلابية.