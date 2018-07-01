قرار أمريكي جديد بشأن اليمنيين المهاجرين

الخميس 05 يوليو-تموز 2018 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- متابعات

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اقرت الولايات المتحدة الأمريكية تمديد قانون الحماية (تي بي اس) على اليمنيين الغير مهاجرين و المتواجدين على اراضيها وعدم ترحيلهم.

ويعد هذا هو التمديد الأول و يخضع للمراجعة بعد 18 شهر وتحديدا في 3 مارس 2020م.

وادرجت الولايات المتحدة المواطنين اليمنيين في برنامج الحماية في سبتمبر 2015، بعد انقلاب ميليشيا الحوثي الانقلابية.