عاجل : وزارة الخارجية تعلن موقف اليمن والتحالف الحاسم من اي خطوات يمكن ان يتخذها المبعوث الدولي بخصوص الحديدة

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أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني موقف الحكومة والتحالف الذي يدعو الى ضرورة انسحاب المليشيا الحوثية من مدينة الحديدة حفاظاً على حياة المدنيين فيها وعلى البنية التحتية وما تبقى من مؤسسات الدولة في المدينة منذ سيطرة الميليشيا عليها.
وجدد اليماني خلال لقاءه سفير المملكة المتحدة لدى اليمن، مايكل آرون، موقف الحكومة والاشقاء في التحالف العربي الداعم لجهود المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة الى اليمن من اجل التوصل لاتفاق يقضي بانسحاب الحوثيين من الحديدة.
وقالت وكالة سبأ، إن اللقاء اكد على أهمية ان تركز جهود الامم المتحدة والمبعوث الخاص على وضع الا تسبق الإجراءات الأمنية والعسكرية اي ترتيبات سياسية ضمن الاتفاق الشامل للتسوية السياسية بغية إنهاء الانقلاب الحوثي وإعادة الامن والاستقرار الى البلاد .
من جانبه تحدث السفير عن أهمية دعم جهود المبعوث الاممي، مجددا دعم حكومة بلاده للحكومة الشرعية في مسعاها لرفع معاناة مواطنيها والاضطلاع بمسؤولياتها في استعادة الدولة وإحلال السلام والاستقرار في اليمن