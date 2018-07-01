المبعوث الاممي يقول انه «ممتن للسيد عبدالملك الحوثي» ويتحدث عن نتائج لقاء جمعهما

الأربعاء 04 يوليو-تموز 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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أعلن مبعوث الامم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث قبيل مغادرته صنعاء الاربعاء 4يوليو/تموز2018م انه أجرى محادثات "مثمرة" مع زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي.

وحسب فرنس برس، جاءت تصريحات غريفيث في ختام مهمة دبلوماسية الى صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لمحاولة التوصل الى تسوية سياسية تجنّب مدينة الحديدة المطلة على البحر الاحمر حرب شوارع بين المتمردين والقوات الموالية للحكومة المعترف بها.

وقال غريفيث للصحافيين في مطار صنعاء "أنا ممتن بشكل خاص للسيد عبد الملك الحوثي الذي التقيته بالأمس، على دعمه والمناقشة المثمرة التي أجريناها"، في أول اعلان عن لقاء بين الرجلين منذ تعيين المبعوث الدولي في منصبه في شباط/فبراير الماضي.

ولم يحدد غريفيث، الذي وصل الى صنعاء الاثنين، مكان الاجتماع. ومقر اقامة عبد الملك الحوثي غير معروف، وهو لا يظهر في العلن، بل يكتفي بالقاء خطابات عبر شاشات القنوات الموالية للمتمردين.

وذكر غريفيث انه التقى خلال زيارته "قادة وممثلين" عن جماعة "أنصار الله"، الجناح السياسي للمتمردين، مشددا على انه "مطمئن من الرسائل التي تلقيتها، والتي كانت إيجابية وبناءة".

وأوضح "لقد أبدى جميع الأطراف رغبتهم القوية في السلام، بل تشاركوا معي أيضا في أفكار ملموسة لتحقيق السلام".

ورأى غريفيث ان ايجاد حل للوضع في الحديدة سيخلق "ظروفا إيجابية لاعادة اطلاق محادثات سلام في الأيام المقبلة".

وأشار الى انه سيطلع غدا الخميس مجلس الأمن الدولي على نتائج مباحثاته في صنعاء وعدن (جنوب اليمن) حيث التقى الاسبوع الماضي الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي في اجتماع جاء "ايجابياً"، حسب قوله.