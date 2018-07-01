الأعلى أجراً في تاريخ ليفربول.. كم يتقاضى صلاح

الثلاثاء 03 يوليو-تموز 2018 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - BBC

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كشفت صحيفة بريطانية شهيرة عن الراتب الأسبوعي الجديد الذي سيمنحه ليفربول الإنجليزي إلى نجمه المصري البارز محمد صلاح، بعد توقيع الأخير عقداً طويل الأمد.

وفي التفاصيل؛ أعلنت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن راتب "صلاح" الأسبوعي سيرتفع من 100 ألف جنيه إسترليني، إلى 200 ألف باوند، ليصبح أعلى لاعب يتقاضى أجراً في تاريخ النادي الإنجليزي الشهير.

وشددت الصحيفة البريطانية على أن عقد النجم المصري الجديد، الذي قاد فريقه لبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني، "لا يتضمن شرطاً جزائياً"؛ ما يفرض على أي نادٍ يرغب في الحصول على خدماته التفاوض مباشرة مع ليفربول.

ويعد راتب صلاح الجديد الأعلى في ليفربول؛ حيث يتفوق نجم "الفراعنة" على الهولندي فيرجيل فان ديك والبرازيلي روبيرتو فيرمينو اللذين يتقاضيان 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، والبرازيلي فابينيو الذي يتقاضى 130 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد.

وأعلن ليفربول، الاثنين، تجديد عقد "صلاح" لفترة طويلة، دون الكشف عن المدة، في حين ذكرت تقارير محلية أن العقد الجديد يمتد حتى نهاية موسم (2022-2023).

وقدّم النجم المصري موسماً "استثنائياً" مع ليفربول، الذي عزز صفوفه صيف 2017 قادماً من روما الإيطالي؛ إذ سجّل 44 هدفاً في 52 مباراة بمختلف البطولات والمسابقات.

وأحرز المهاجم المصري 32 هدفاً في الدوري الإنجليزي، ليحقق رقماً قياسياً جديداً في دوري مكون من 38 مباراة في موسم واحد، مؤكداً أحقيته بالفوز بـ"الحذاء الذهبي" الخاص بـ"البريميرليغ".

ونال"صلاح" جوائز أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي المقدمة من الشركة الراعية ورابطة المحترفين ورابطة نقاد كرة القدم، إلى جانب تتويجه بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا من الاتحاد الأفريقي للعبة، وهيئة الإذاعة البريطانية