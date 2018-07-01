مصرع قيادي حوثي في ظروف غامضة ومصادرنا ترجح تصفيته بسبب خلافات داخلية

الثلاثاء 03 يوليو-تموز 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-خاص

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لقي قيادي حوثي مصرعه رجحت مصادر محلية تصفيته بسبب خلافات داخلية بين الميلشيات في منطقة ظلمة التابعة لمديرية حبيش بمحافظة إب (وسط اليمن).

المصادر أكدت أن القيادي الحوثي المدعو عبدالغني على أمين السواري عثرت أسرته على جثته وعليها آثار إطلاق نار مما يؤكد تعرضه لتصفية جسدية رغم انه لا يتحرك خارج قريته الا مدجج بالسلاح والمرافقين .

وكانت خلافات قد اندلعت بين جناحين من المليشيات من فئة ما يعرف عنصريا (بالقناديل والزنابيل) وسبق ان تعرضت قيادات من الفئة الثانية لمحاولات اغتيال متعددة .

الصريع الحوثي السواري تنسب له المشاركة مع مليشيات الاجرام الحوثية في ارتكاب عدد من الجرائم بحبيش وغيرها من المديريات في إب .