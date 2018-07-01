أوروبا تهدد أمريكا بعقوبة قيمتها تتجاوز 294 مليار دولار

الإثنين 02 يوليو-تموز 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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وجه الاتحاد الأوربي، تحذيراً للولايات المتحدة الأمريكية، على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن بلاده ستقوم بفرض رسوم بواقع 20 بالمئة على جميع السيارات المجمعة في الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة "رويترز" الاثنين، أن الاتحاد أرسل خطابا إلى وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة الماضي، بهذا الشأن، أشار فيه إلى أن "فرض الولايات المتحدة رسوما على وارداتها من السيارات ومكوناتها سيضر بقطاع صناعة السيارات الأوروبي، ومن المرجح أن يؤدي إلى إجراءات مضادة من الشركاء التجاريين على صادرات أمريكية قيمتها 294 مليار دولار".

وأضاف أن "رسوم السيارات ومكوناتها غير مبررة ولا منطقية من الناحية الاقتصادية".

وتابع في رسالته أن "شركات من دول الاتحاد تنتج نحو 2.9 مليون سيارة في الولايات المتحدة بما يدعم 120 ألف وظيفة تزيد إلى 420 ألف وظيفة عند حساب وكلاء البيع ومتاجر بيع أجزاء السيارات".

وأطلقت وزارة التجارة الأمريكية تحقيقا، بمبررات تتعلق بالأمن القومي، في 23 مايو الماضي، بناء على توجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي انتقد الاتحاد مرارا بخصوص فائضه التجاري مع الولايات المتحدة، وقيامه بفرض رسوم مرتفعة على السيارات.

وفرض الاتحاد الأوروبي رسوما بواقع 10 بالمئة، مقارنة مع 2.5 بالمئة على السيارات التي تدخل إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب الأسبوع الماضي إن الحكومة استكملت دراستها، وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراء في وقت قريب بعدما هدد في وقت سابق بفرض رسوم بواقع 20 بالمئة على جميع السيارات المجمعة في الاتحاد الأوروبي.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي صدر سيارات بقيمة 37.4 مليار يورو (43.6 مليار دولار) إلى الولايات المتحدة في 2017 بينما استورد سيارات أمريكية بقيمة 6.2 مليار يورو.