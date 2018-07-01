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تعرف على أصغر وزير لشباب والرياضة في ماليزبا والعالم صدر قرار تعيينه اليوم

الإثنين 02 يوليو-تموز 2018 الساعة 04 مساءً / مارب برس - صنعاء
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أصبح «سيد صديق سيد عبد الرحمن» اصغر وزير في تاريخ ماليزيا بعد ماتم تعيينه وزيراً للشباب والرياضة في الحكومة الجديدة.

وأدى «سيد» والذي يبلغ من العمر 26 عاماً اليوم (الإثنين) اليمين الدستورية أمام ملك ماليزيا محمد الخامس مع 13 وزيرا و23 نائبا للوزراء.

يذكر أن «سيد» الذي حصل على بكالوريوس في القانون من الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، كما قد تم مؤخرا ترشيحة وحصوله على منحة من قبل جامعة أكسفورد لدراسة الماجستير في السياسة العامة، إلا أنه قد رفض العرض، وقد جاء صعوده في المشهد السياسي الماليزي بعد فوزه في أحدى الدوائر الانتخابية البرلمانية في الانتخابات العامة الرابعة عشرة للبلاد.



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