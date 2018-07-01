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أول تغريدة لمحمد صلاح بعد الخروج من كأس العالم.. أثارت جدلا  

الإثنين 02 يوليو-تموز 2018 الساعة 11 صباحاً / مارب برس - صنعاء
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نشر النجم المصري، محمد صلاح، تغريدة هي الأولى بعد خروج منتخب بلاده من كأس العالم بروسيا.

وقال صلاح في تغريدة باللغة الإنجليزية: "قد يعتقد البعض أن الأمر انتهى ولكن الأمر لم ينته بعد. يجب أن يكون هناك تغيير".

وأثارت تغريدة صلاح جدلا واسعا، بسبب غموض معانيها، لا سيما حديثه عن الحاجة إلى التغيير.

وعقب خروج منتخب بلاده، من كأس العالم خالي الوفاض، تعرض صلاح لحالة من الحزن كانت مثار جدل محلي.

يذكر أن منتخب مصر، ودّع بطولة كأس العالم 2018 بعد خسارته 3 مباريات أمام أوروغواي وروسيا والسعودية، وتذيله قائمة المجموعة، بإجمالي هدفين من إحراز محمد صلاح.

وأثار "الصفر المصري" في المونديال أجواء حزن كبيرة، ومطالبات بفتح تحقيق حول أسباب مستوى المشاركة بكأس العالم الذي تم بعد غياب 28 عاما، منذ مشاركة 1990.

  
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