لماذا منعت مصر دخول الصادق المهدي إلى أراضيها؟ أول تغريدة لمحمد صلاح بعد الخروج من كأس العالم.. أثارت جدلا شاهد : قيادات حوثية في يد الجيش الوطني تعترف بتفاصيل أسرها وفرار قيادات أخرى – فيديو أول ضحايا التحرش بالسائقات في السعودية عاجل : انفجار الوضع عسكريا في محافظة الحديدة والجيش الوطني يدك مواقع المليشيات الحوثية وطائرات التحالف تحرق مدمرة هذه الأهداف قيادات حوثية رفيعة تتمرد وترفض توجيهات عبدالمك الحوثي الجيش يأسر قيادي حوثي ويغتنم اسلحة ايرانية غريفيث يعود الى صنعاء لتقديم عرض الفرصة الاخيرة لتسليم الحديدة التحالف يتهم الحوثيين باحتجاز سفينة اليونيسف تعلن عن وصول 50 طنا من المساعدات إلى ميناء الحديدة
نشر النجم المصري، محمد صلاح، تغريدة هي الأولى بعد خروج منتخب بلاده من كأس العالم بروسيا.
وقال صلاح في تغريدة باللغة الإنجليزية: "قد يعتقد البعض أن الأمر انتهى ولكن الأمر لم ينته بعد. يجب أن يكون هناك تغيير".
وأثارت تغريدة صلاح جدلا واسعا، بسبب غموض معانيها، لا سيما حديثه عن الحاجة إلى التغيير.
وعقب خروج منتخب بلاده، من كأس العالم خالي الوفاض، تعرض صلاح لحالة من الحزن كانت مثار جدل محلي.
يذكر أن منتخب مصر، ودّع بطولة كأس العالم 2018 بعد خسارته 3 مباريات أمام أوروغواي وروسيا والسعودية، وتذيله قائمة المجموعة، بإجمالي هدفين من إحراز محمد صلاح.
وأثار "الصفر المصري" في المونديال أجواء حزن كبيرة، ومطالبات بفتح تحقيق حول أسباب مستوى المشاركة بكأس العالم الذي تم بعد غياب 28 عاما، منذ مشاركة 1990.