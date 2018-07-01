شاهد : قيادات حوثية في يد الجيش الوطني تعترف بتفاصيل أسرها وفرار قيادات أخرى – فيديو

الإثنين 02 يوليو-تموز 2018 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس - خاص

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نجح الجيش الوطني في محافظة حجة خلال عملية نوعية قام بها من أسر عدد من القيادات الحوثية أثناء تقدمهم في وادي ‏حيران شمال محافظة حجة, وفي مقدمة الاسرى القيادي الحوثي المدعو ‏وضاح أحمد حسين دهمان , وهو ‏المسؤول الثقافي في جبهة ميدي ومدير مكتب ‏القيادي الحوثي البارز أحمد المدومي المسؤول الثقافي ‏بمديرية كحلان عفار بمحافظة حجة.

‏وكشف القيادي الحوثي الأسير "دهمان " أنه كان في زيارة ميدانية بمعية عدد من القيادات الحوثية وفي مقدمتهم عبدالرحيم الشرفي , لكنهم فروا بعد مباغتة الجيش الوطني وتركوه , وكشف دهمان عن تلقيه عدة دورات ثقافية كان أهمها " الدورات التي كانت في بني حشيش ومحافظة صعدة .

وتخوض قوات الجيش الوطني معارك عنيفة مع مليشيا ‏الحوثي الانقلابية في جبهة ميدي حيران وسط تقدم ‏للجيش على الشريط الساحلي وعمق وادي حيران., حيث نجح الجيش الوطني في التقدم أكثر من 40كلم في تلك المناطق .