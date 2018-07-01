لماذا منعت مصر دخول الصادق المهدي إلى أراضيها؟ أول تغريدة لمحمد صلاح بعد الخروج من كأس العالم.. أثارت جدلا شاهد : قيادات حوثية في يد الجيش الوطني تعترف بتفاصيل أسرها وفرار قيادات أخرى – فيديو أول ضحايا التحرش بالسائقات في السعودية عاجل : انفجار الوضع عسكريا في محافظة الحديدة والجيش الوطني يدك مواقع المليشيات الحوثية وطائرات التحالف تحرق مدمرة هذه الأهداف قيادات حوثية رفيعة تتمرد وترفض توجيهات عبدالمك الحوثي الجيش يأسر قيادي حوثي ويغتنم اسلحة ايرانية غريفيث يعود الى صنعاء لتقديم عرض الفرصة الاخيرة لتسليم الحديدة التحالف يتهم الحوثيين باحتجاز سفينة اليونيسف تعلن عن وصول 50 طنا من المساعدات إلى ميناء الحديدة
نجح الجيش الوطني في محافظة حجة خلال عملية نوعية قام بها من أسر عدد من القيادات الحوثية أثناء تقدمهم في وادي حيران شمال محافظة حجة, وفي مقدمة الاسرى القيادي الحوثي المدعو وضاح أحمد حسين دهمان , وهو المسؤول الثقافي في جبهة ميدي ومدير مكتب القيادي الحوثي البارز أحمد المدومي المسؤول الثقافي بمديرية كحلان عفار بمحافظة حجة.
وكشف القيادي الحوثي الأسير "دهمان " أنه كان في زيارة ميدانية بمعية عدد من القيادات الحوثية وفي مقدمتهم عبدالرحيم الشرفي , لكنهم فروا بعد مباغتة الجيش الوطني وتركوه , وكشف دهمان عن تلقيه عدة دورات ثقافية كان أهمها " الدورات التي كانت في بني حشيش ومحافظة صعدة .
وتخوض قوات الجيش الوطني معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة ميدي حيران وسط تقدم للجيش على الشريط الساحلي وعمق وادي حيران., حيث نجح الجيش الوطني في التقدم أكثر من 40كلم في تلك المناطق .