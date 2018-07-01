كرواتيا تتأهل الى ربع نهائي المونديال

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تأهل المنتخب الكرواتي ،يوم الأحد 1يوليو/تموز2018م، إلى دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.
وتغلبت كرواتيا على الدنمارك في ثمن النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
وتدين كرواتيا بالفضل في انتزاع بطاقة العبور لربع النهائي إلى حارسه دانيل سوباسيتش الذي تصدى لثلاث ركلات ترجيح من جانب المنافس الدنماركي.
بذلك، سيلعب المنتخب الكرواتي مع نظيره الروسي في ربع النهائي يوم السبت المقبل.