عاجل .. التحالف يقرر ايقاف العمليات العسكرية بالحديدة ومسؤول اماراتي يكشف عن الاسباب

الأحد 01 يوليو-تموز 2018 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- تغطيات

عدد القراءات 936



قال أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة إن التحالف العربي أعلن عن "وقف مؤقت" لعملياته العسكرية في الحديدة باليمن على خلفية جهود يبذلها المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيثس لانسحاب الحوثيين غير المشروط من المدينة.

وقال قرقاش في سلسلة من التغريدات عبر حسابه على تويتر إن عمليات التحالف لتحرير الحديدة تسعى للتقليل قدر الإمكان من عدد الضحايا المدنيين وزيادة الضغوطات على الحوثيين للانسحاب، فيما نجحت حتى الآن في تحرير المطار وإجبار الحوثيين على تقديم تنازلات.

وأكد قرقاش أن التحالف العربي أوقف بشكل مؤقت العمليات العسكرية على المدينة ومينائها في 23 يونيو/ حزيران الماضي لمدة أسبوع واحد للسماح للمبعوث الأممي بتأمين انسحاب غير مشروط للحوثيين من الحديدة.

وتابع قرقاش بالقول: "يبقى أن نرى ما إذا كانت جماعة الحوثي جادة في التعاون، أم أنها فقط طريقة لشراء المزيد من الوقت، خصوصا بعد أن أعلنوا سابقا عزمهم استعادة اليمن بأكمله، في تحد واضح للأمم المتحدة."

وتابع قرقاش بالقول إن الحوثيين لا زالوا يخرقون القوانين الدولية عبر زراعة الألغام، ودس القناصة والقنابل بين المدنيين، وتجنيد المدنيين رغما عنهم، ومن بينهم أكثر من 15 ألف طفل، إضافة إلى عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية.

وفي سلسلة التغريدات، قال قرقاش: "حتى الآن، لم يضغط المجتمع الدولي بشكل كاف على الحوثيين لوقف هذه الانتهاكات. نأمل أن يزيد الضغط قريبا وينتج عنه انسحاب كامل من الحديدة ومينائها.