الفريق الاحمر يحضر مراسم تشييع الشهيد العقيلي بمأرب ويوجه دعوة وتحذير

السبت 23 يونيو-حزيران 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-مأرب

عدد القراءات 855

حضر نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح ،اليوم السبت 23 يونيو/حزيران 2018م، التشييع الرسمي والشعبي بمدينة مأرب لجثمان الشهيد العميد أحمد بن صالح العقيلي قائد اللواء 153 مشاه، وبمشاركة أقارب الشهيد وعدد من المسؤولين وقيادات الجيش الوطني ووكلاء المحافظة وجمع غفير من المواطنين.

وعبر نائب الرئيس عن تعازيه الحارة لأسرة وقبيلة الشهيد وأبناء القوات المسلحة.. مشيداً بمناقب الشهيد وبطولاته التي سطرها دفاعاً عن اليمن في مختلف الجبهات.

وقال: "إن الشهيد العقيلي كان علماً من الأعلام ومن الرجال الأوفياء الأبطال".

وأضاف "نحن جميعاً على الدرب سائرون، على درب الشهداء الذين سالت دماؤهم الزكية الطاهرة في كل المحافظات في عدن وفي الساحل الغربي وفي مأرب وفي البيضاء وفي صعدة وفي لحج وفي كل ميادين البطولة والشرف".

وأكد بأن هذه التضحيات التي يبذلها اليمنيون تهدف إلى رفض الاستعباد وتحقيق الحرية ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية التي هدمت اليمن ومزقت نسيجه الاجتماعي بتعبئتها الطائفية والمناطقية والعنصرية، في وقتٍ كان اليمنيون قبل انقلاب هذه الميليشيات إخوة لا يفرقهم شيء.

وحذر نائب رئيس الجمهورية من الانجرار خلف هذه الدعوات الطائفية والمناطقية والسلالية النتنة التي تتبناها ميليشيا الحوثي، والتمسك بالإخاء وتوحيد الصف والاحتشاد خلف الشرعية بقيادة فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

وعبر نائب الرئيس، عن الشكر الجزيل لدول التحالف وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدعمهم المستمر لأمن اليمن واستقراره والحفاظ على هويته وسلامة أراضيه.

ودعا الفريق محسن أبناء القوات المسلحة ورجال اليمن وأحراره إلى الالتفاف خلف الشرعية والانتصار لأهداف الحفاظ على أمن اليمن وسيادته وكرامته وبناء دولته الاتحادية التي اتفق عليها اليمنيون جميعاً.

واكد نائب رئيس الجمهورية بأن دماء الشهداء الطاهرة الزكية ستروي وتنبت شجرة الحرية والكرامة وصيانة اليمن الجمهوري وإعادته إلى حاضنته العربية بعيداً عن الأطماع الفارسية الإيرانية..مجدداً اهتمام القيادة السياسية بأسر الشهداء وأبناءهم الذين ستدون أسماؤهم بأحرف من نور في سفر التاريخ وستدرس تضحياتهم للأجيال القادمة جيلاً بعد جيل.

وقدم نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بعد مراسيم تشييع جثمان الشهيد البطل العميد أحمد صالح العقيلي واجب العزاء لوالد الشهيد الشيخ صالح العقيلي وإخوان الشهيد وأقاربه ووجاهات وأبناء آل عقيل وقيادة اللواء ١٥٣ مشاه وقيادة المنطقة العسكرية الثالثة وجبهات البيضاء.