صهر عبدالملك وتلميذ ايران رئيس الانقلابيين الجديد غير المطلوب لدى السعودية (مالا تعرفه عن مهدي المشاط) الاخبار الصادمة تتوالى على الانقلابيين والجديد نشر اسماء قيادات بارزة بينهم وزراء وخبراء قتلوا مع الصماد (تعرف عليهم) صلاح بين حاضره وماضيه التحالف يرد على اخبار مقتل وجرح العشرات في استهداف (خيمة زفاف) بحجة شاهد تصوير جوي وأرضى للحظة استهداف سيارة القيادي الحوثي الصماد – فيديو فكرة صينية مجنونة تربح 3 مليارات دولار ارتفاع قياسي لأسعار النفط لهذا السبب اسرائيل تهدد باغتيال زعيم عربي عميل لها بعد مقتل الصماد.. هذا ماتقوم به ميليشيات الحوثي بصنعاء هكذا علقت الحكومة اليمنية على مقتل الصماد
تتوالى الاخبار التي تتحدث عن سقوط قيادات انقلابية كبيرة كانت رفقة صالح الصماد الذي قتل في غارات جوية استهدفت موكبه في الحديدة 'مع بقاء فرضية تصفيته من قبل الحوثيين.
ومع ان زعيم المتمردين لم يشير الا لمقتل الصماد و6 اشخاص قال انهم من مرافقية الا ان المعلومات المتوفرة حتى الان بحسب رصد مأرب برس تؤكد مقتل اعداد اكبر بينهم قيادات ومسئولين في حكومة الانقلاب.
في هذا الصدد نقلت صحيفة إماراتية عن مصدر عسكري قوله إن 3 وزراء تابعين لجماعة الحوثي لقوا مصرعهم برفقة رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثي صالح الصماد الذي أعلن عن مقتله امس بغارة نفذها التحالف العسكري في اليمن الخميس الماضي.
وقالت صحيفة العين الإماراتية إن وزير المالية حسن مقبولي ووزير النفط أحمد عبد الله دارس ووزير المياه والبيئة نبيل الوزير قتلوا أثناء تواجدهم في موكب الصماد الذي قصفته طائرات التحالف.
وأضافت نقلا عن المصدر أن "قيادات عسكرية رفيعة بينها خبراء في صناعة الصواريخ الإيرانية" قتلوا في القصف.
وأوضحت أن الصماد تواجد في الحديدة الخميس الماضي بتكليف من قيادة الجماعة لحشد المسلحين.
وامس تواترت الاخبار عن مقتل تاجر السلاح الشهير فارس مناح ونائب رئيس الاركان في وزارة دفاع الحوثي.
من جانبها قالت صحيفة "الرياض" السعودية إن مصادر أمنية كشفت أن الغارة التي قتل فيها الصماد استهدفت سيارتين كان يتواجد في إحداهما بشارع الخميس وسط الحديدة.
وقال المصدر إن الغارة نفذت عقب انتهاء اجتماع ترأسه الصماد لقيادات في جماعة الحوثي وخلال توجه موكبه نحو شارع الخمسين جرى استهدافه بجوار مصنع الحبشي ما أدى لمقتله.
وأضافت "الرياض" أن أكثر من عشرين شخصا بين مرافقين وقيادات في جماعة الحوثي قتلوا في الاستهداف.
وكانت جماعة الحوثي أعلنت رسميا مقتل الصماد في غارة استهدفته الخميس الماضي في محافظة الحديدة غرب اليمن.
واختار المجلس السياسي التابع للحوثيين مهد المشاط رئيسا له خلفا للصماد الذي كان دعا لـ"مسيرة بنادق" واستنفار عام الأربعاء المقبل.
وكانت الرياض أعلنت قبل أشهر قائمة مطلوبين تضم قيادات من جماعة الحوثي وعرضت مكافأة مالية بمئات الملايين من الدولارات لمن يدلي بمعلومات تقود إليهم وحل الصماد ثانيا في القائمة بمكافأة تصل إلى 20 مليون دولار.