«مخطط لإعادة رسم الخارطة» و «أبو العباس يصفع المحافظ» و «نجل شقيق صالح يغرد من نهم».. أبرز تناولات الناشطين على منصات التواصل

الإثنين 23 إبريل-نيسان 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ وحدة الرصد ـ خاص

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يواصل «مأرب برس»، تسليط الضوء على تغريدات الناشطين اليمنيين في مواقع التواصل الاجتماعي، وينقل لقرائه ومتابعيه اهم التغريدات والتفاعلات.

وتناول النشطاء اليوم الاثنين 24ابريل/نيسان 2018م، عدد من المواضيع المتعلقة بالشأن اليمني.

معارك طارق

وكان موضوع قيادة العميد طارق صالح للمعارك في جبهة الساحل الغربي بدعم من القوات المسلحة الاماراتية، من أهم المواضيع التي تم تداولها من قبل النشطاء.

فقد كتب نجل شقيق الرئيس السابق توفيق صالح:

”‏في ظل حشد الحوثي الى جبهة الساحل من كل الجبهات المختلفه لا بأس السباق من جبهة نهم للدخول الى صنعاء فحزب الاصلاح اخوة لنا”.

ورد عليه محامي عمه محمد المسوري بالقول:

”‏‎اتمنى ان يستغلوا القتال في جبهة الساحل الغربي.

ويتقدموا فعلا كما قلت من جبهة نهم وغيرها لتحرير العاصمة.

فهدفنا واحد وهو تحرير الأراضي الواقعة تحت سيطرة العصابة الحوثية الإيرانية بأي شكل“.

بدوره كتب محافظ المحويت صالح سميع قائلا:

”‏لا تشغلوا أنفسكم كثيييييرا بمن يقاتل الخرافة والكهنوت تحت راية مجهولة ، فدعوه يُرينا (عجائب قدرته) ما دام يملك العتاد والعُدَّة ، ومسكونا بدافع القتال ، ووجهوا ملاحظاتكم عليه إلى قيادتي : الدولة والحلفاء فهم أصحاب القرار ، وتذكروا أن الحلفاء هم أصحاب اليد العليا في العتاد والعُدة“.

وكتب الصحفي أحمد شبح:

”‏(المقاومة الوطنية اليمنية باسناد القوات الاماراتية تسيطر على موقع هامة في الساحل الغربي والجيش الوطني يتقدم في…)

ما سبق هو مانشيت لقناة الغد المشرق الممولة من الامارات!!

مقاومة وطنية مسنودة بالقوات الاماراتية وجيش وطني مسنود بقوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية!!!

اما حمزة المقالح فقد كتب:

”‏لمصلحة من تفكيك الأكثرية في اليمن و تفريخها الى كيانات مسلحة أمام مشروع الاقلية الانقلابية ...

هذا موقف خطير من اليمن كوجود و ليس موقف خلاف عارض مع الشرعية السياسية للبلاد .

هناك من يحاول اعادة هندسة الخارطة من جديد لأهداف تتجاوز اليمن .

حملة تعز

ومن أهم المواضيع التي اثارها الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الحملة التي نفذها محافظ تعز، لملاحقة ، وعلى اثرها اشتبكت قوات المحور مع كتائب ابو العباس التابعة للامارات، واسفرت عن قتلى وجرحى.

وتعليقا على الموضوع كتب الصحفي عمار القدسي:

”نعم نشتي دولة في تعز

لكن ما حصل اليوم لا يعكس سلوك دولة ، الدولة قوانين ونظم وليست فقط قوة

بعيدا عن المواقف والعواطف ، افراد كتائب ابو العباس مرقمين تبع اللواء 35 اي انهم جنود ضمن قوام محور تعز

كان يجب على قيادة المحور بعد استلام توجيهات المحافظ وبعد معرفتها ان الموقع الفلاني تحت سيطرة افراد من كتائب ابوالعباس ارسال امر عملياتي الى عمليات اللواء 35 لابلاغ الافراد بتنفيذ امر المحافظ خلال 24 ساعة ، وبعد ذلك في حالة عدم الرد عليها يحق لها استخدام القوة عبر الشرطة العسكرية وليس عبر اي جهة اخرى كونها وحدها المخولة بالضبط عسكريا ضد اي جندي بالقوات المسلحة

الدولة سلوك وقانون وليست مجرد قوة ، القوة تملكها جماعة الحوثي واي عصابة مسلحة، وحده القانون والالتزام به هو الفرق بين الدولة والمليشيات

لسنا مدافعين عن ابو العباس

لو كنت مكان ابوالعباس لامرت بانسحاب كل المقاتلين التابعين لي من المدينة الى جبهات اللواء 35 في ريف تعز

وتترك المدينة للمحور وادارة الامن ، فوجوده اصبح شماعة لمليشيات سالم لاستمرار الفوضى والاغتيالات“.

وكتب عماد المشرع :

”التفاف مجتمعي كبير في #تعز الى جانب المحافظ والجيش والامن ضد العصابات الخارجة عن الدولة.

لم يصمد أبناء تعز منذ ثلاث سنوات رغم الحصار والقصف والقتل المتواصل من قبل المليشيات الا من اجل الدولة، وبهدف الحفاظ على ماتبقى منها.

في #تعز الناس متعطشون جدا للدولة، ومع بسط نفوذها على كل ارجاء المدنية، وضد كل العصابات بدون استثناء.

نريد ان نرى ثمار التضحيات الكبيرة التي قدمت، نريد أن نكون في أمن وأمان وان تعود كل المربعات الى سيادة الدولة، وان تعود صورة تعز الحقيقة الى الواجهة.

#نعم_للدولة“.

كما كتب الصحفي خليل العمري:

”أكثر من أي وقت مضى..ألاحظ اصطفاف كبير رسمي وشعبي داخل وخارج تعز خلف المحافظ وقائد المحور لبسط سيطرة الدولة على كافة المربعات داخل المدينة..حتى الرئيس وصف الحملة الأمنية في اتصال مع المحافظ محمود بأنها تهدف لتطهير المحافظة من قوى "التمرد والظلام " ومواجهة اختلالاتها الأمنية التي تستهدف الأبرياء وآخرها ما تعرض له فريق الصليب الأحمر الدولي“.

اما توفيق الشرعبي فقد كتب:

”من كثر دفاع الخلية الاعلامية عن ابو العباس خايف يقولوا ان المحافظ واللجنة والامنية وقيادة المحور وقيادة اللواء 35 نفذت عملية انقلاب ضد حكومة ابو العباس الارهابية“.

وبعد اشتداد الاشتباكات واثارة الموضوع كتب السكرتير الصحفي لمحافظ تعز الزميل هشام السامعي توضيحا رسميا حول الاشتباكات، قال فيه:

”توضيح محافظ المحافظة حول اشتباكات اليوم :

محافظ المحافظة د أمين احمد محمود يؤكد ان توجيهاته صدرت بعودة مؤسسات الدولة الى مقراتها وفقا لمقررات اللجنة الامنية.

ويضيف ان كتائب ابو العباس التابعة للواء 35 ليست المستهدفة من هذه الحملة وانها شريكة في استعادة مؤسسات الدولة .

ويوجه بعدم الانجرار الى مربع العنف ووقف اطلاق النار فورا“.

وفي موضوع أخر كتب عبد ربه الشايف:

‏ستكون هزيمة الحوثي قريبة و مدوية جداً

ستنهار جبهاته الرئيسيّة و تتوالى هزائمه

سيفقد المحافظات التي تحت سيطرته بشكل متسارع .

ستثور المدن شوارعها مساجدها مدارسها اسواقها

سيحصل الانفجار و يثور البركان و تلتهم حممه كل من تطاول على ابناء اليمن و استخف بهم و أسقط دولتهم و قطع أرزاقهم“.

اما وزير النقل في الحكرمة الشرعية صالح الجبواني فقد كتب:

”‏الرئيس هادي أستلم الأمانة بقرار الشعب عبر صناديق الأقتراع، وسيبقى حتى يسلم الأمانة للشعب عبر صناديق الأقتراع، هذه الحقيقة التي يغفل عنها الكثيرون في خضم أوهامهم وأحلامهم المنحرفة.. أول خطوه في طريق الإنتصار هو الوعي بهذه الحقيقة التي تمثل روح اليمن.. نعم الشرعية روح اليمن“.