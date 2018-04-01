غارة جوية تقتل قيادي حوثي وسط البلاد

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لقي قيادي في مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعه مع عدد من مرافقيه ، في غارة جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي، في مديرية الطفة، بمحافظة البيضاء وسط البلاد.
وذكر موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت" ل أن القيادي في مليشيا الحوثي المدعو خالد سيلان المكنى "ابو حسين" قتل الخميس مع عدد من مرافقيه في غارة جوية لمقاتلات التحالف العربي على تجمعاً لهم في موقع الشيرة بمديرية الطفة.
و"سيلان" هو مسؤول الإمداد و التسليح في مديريتي الطفة و الملاجم حسب موقع الجيش.