جامعة حضرموت تعلن أسماء الفائزين ب3 المراكز الأولى لجوائز الجامعة لعام 2018م السعودية تعلن اعتراض صاروخ باليستي أطلق من اليمن لقاءات غريفيث.. هل ترسم معادلة سياسية جديدة في اليمن؟ رسالة متداولة على “واتسآب” قد تحذف بيانات هاتفك… إليك طريقة التعامل إذا وصلت إليك فضيحة جديدة.. وقرار محتمل قد يطيح بترامب من رئاسة أمريكا كيم يستعد لقمته مع ترمب بمنح زوجته لقب «السيدة الأولى»! «العفو الدولية» تطالب الحوثيين بإلغاء إعدام اليمنية أسماء العميسي استياء إعلامي من توقف قناة يمنية بسبب غياب الدعم الحكومي الصليب الأحمر يحذرمن استمرار إهمال مرضى الفشل الكلوي باليمن أمر بتوقيف مسؤول يمني بعد اتهامات باغتصاب مهاجرين
عقدت بقاعة الأديب علي أحمد باكثير برئاسة جامعة حضرموت فعاليات التصفيات النهائية لجوائز الجامعة لعام 2018م ضمن احتفالات الجامعة بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسها بحضور الأستاذ الدكتور / محمد سعيد خنبش رئيس الجامعة والأستاذ عبدالله علوي عيديد الأمين العام وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة وفي الجلسة الافتتاحية للتصفيات النهائية أكد الأستاذ الدكتور/ عبدالله صالح بابعير نائب رئيس الجامعة للشئون الاكاديمية ورئيس لجنة التحكيم أن هذه المسابقات أظهرت مواهب وإبداعات الطلاب والطالبات في جميع مجالات الجوائز مشيراً إلى أن الجامعة ستولي اهتماماً بالفائزين في الثلاثة المراكز الأولى داعياً المؤسسات الحكومية إلى الاهتمام بالطلاب والطالبات الحاصلين على المراكز الأولى في المسابقات الطلابية واعطائهم عناية كاملة تشجيعاً لهم راجياً للطلاب والطالبات التوفيق والنجاح في مستقبلهم القادم .
وتكونت لجنة تحكيم مسابقة الإلقاء الاذاعي من الأخوة :
وتكونت لجنة مسابقة الإنشاد من الأخوة :
وقد أشادت لجان التحكيم بجميع الطلاب والطالبات المتنافسين والمتأهلين للجوائز للمسابقتين للتصفيات النهائية لاختيار منهم الثلاثة المراكز الأولى لكل مجال .
بعد ذلك تم أعلان أسماء الفائزين بالثلاثة المراكز الأولى لمسابقة الإلقاء الاذاعي وهم :
المركز الأول : الطالبة لطيفة يوسف سعيد
المركز الثاني : الطالب علي أبوبكر الحبشي
المركز الثالث مشترك بين : الطالب سالم عوض بن سهل والطالبة حنين عمر حمدون
كما تم أعلان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى لمسابقة الإنشاد وهم :
المركز الأول مشترك بين : الطالب محمد حداد الكاف والطالبة سمية محمد المفلحي
المركز الثاني سعيد سلوم باهديل
المركز الثالث : الطالب علي عبدالله الشاطري
وفي ختام الحفل قام نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية وأعضاء لجان التحكيم بتكريم الطلاب والطالبات الفائزين بالثلاثة المراكز الأولى لجائزة الإلقاء الاذاعي والإنشاد وكذلك تكريم جميع الطلاب والطالبات المشاركين والمتنافسين في الجوائز وتسليمهم شهادات المشاركة .