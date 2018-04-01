جامعة حضرموت تعلن أسماء الفائزين ب3 المراكز الأولى لجوائز الجامعة لعام 2018م

الجمعة 20 إبريل-نيسان 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - المكلا - أشرف باجبير

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عقدت بقاعة الأديب علي أحمد باكثير برئاسة جامعة حضرموت فعاليات التصفيات النهائية لجوائز الجامعة لعام 2018م ضمن احتفالات الجامعة بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسها بحضور الأستاذ الدكتور / محمد سعيد خنبش رئيس الجامعة والأستاذ عبدالله علوي عيديد الأمين العام وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة وفي الجلسة الافتتاحية للتصفيات النهائية أكد الأستاذ الدكتور/ عبدالله صالح بابعير نائب رئيس الجامعة للشئون الاكاديمية ورئيس لجنة التحكيم أن هذه المسابقات أظهرت مواهب وإبداعات الطلاب والطالبات في جميع مجالات الجوائز مشيراً إلى أن الجامعة ستولي اهتماماً بالفائزين في الثلاثة المراكز الأولى داعياً المؤسسات الحكومية إلى الاهتمام بالطلاب والطالبات الحاصلين على المراكز الأولى في المسابقات الطلابية واعطائهم عناية كاملة تشجيعاً لهم راجياً للطلاب والطالبات التوفيق والنجاح في مستقبلهم القادم .

وتكونت لجنة تحكيم مسابقة الإلقاء الاذاعي من الأخوة :

أ . د . عبدالله صالح بابعير رئيساً د . دعاء سالم باوزير عضواً صلاح بن جوهر عضواً

وتكونت لجنة مسابقة الإنشاد من الأخوة :

أ . د . عبدالله صالح بابعير رئيساً محمد أنور عبدالعزيز عضواً محمد القحوم عضواً

وقد أشادت لجان التحكيم بجميع الطلاب والطالبات المتنافسين والمتأهلين للجوائز للمسابقتين للتصفيات النهائية لاختيار منهم الثلاثة المراكز الأولى لكل مجال .

بعد ذلك تم أعلان أسماء الفائزين بالثلاثة المراكز الأولى لمسابقة الإلقاء الاذاعي وهم :

المركز الأول : الطالبة لطيفة يوسف سعيد

المركز الثاني : الطالب علي أبوبكر الحبشي

المركز الثالث مشترك بين : الطالب سالم عوض بن سهل والطالبة حنين عمر حمدون

كما تم أعلان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى لمسابقة الإنشاد وهم :

المركز الأول مشترك بين : الطالب محمد حداد الكاف والطالبة سمية محمد المفلحي

المركز الثاني سعيد سلوم باهديل

المركز الثالث : الطالب علي عبدالله الشاطري

وفي ختام الحفل قام نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية وأعضاء لجان التحكيم بتكريم الطلاب والطالبات الفائزين بالثلاثة المراكز الأولى لجائزة الإلقاء الاذاعي والإنشاد وكذلك تكريم جميع الطلاب والطالبات المشاركين والمتنافسين في الجوائز وتسليمهم شهادات المشاركة .



